Se reprograma la Fiesta del Cordero Deshuesado en Rosas: será el domingo 19

Debido a un alerta meteorológico que rige para todo el centro bonaerense el Consejo de Administración del CEPT Nro. 37 tomó la decisión éste sábado de reprogramar el evento que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de diciembre. «No podíamos estar pendientes del clima sabiendo que el tiempo no está acompañando. Por eso hemos decidido trasladarlo al próximo fin de semana. Es el único cambio. Después la cartelera artístico-musical es la misma como los horarios establecidos para el almuerzo», explicó el Prof. Leo Bulzomi, ex director del CEPT 37 de Rosas. Consultado sobre la venta de tarjetas, Bulzomi añadió que «seguiremos vendiendo tarjetas la próxima semana ya que algunas aún quedan. Por ahora no se ha decidido si habrá devolución del dinero a aquellos que el domingo 19 no pueden estar».

