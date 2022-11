Sebasto y Zaira y el Galpón Creativo: “Las personas que vienen al Galpón se van transformadas”.

Galpón Creativo es un emprendimiento naturista, un Eco-hostel en el kilometro 185 de la RN 3. En entrevista exclusiva en el piso de la radio, nos contaban: “Es un proyecto de 2018, soy de La Plata, mis abuelos vivían ahí, tenían la ilusión de salir de la ciudad, siempre vine, conecté mucho con un campo en Rosas y ahora en el Galpón que me hace volver a mi infancia. Iniciaba la charla Zaira…Por su lado Sebasto: “Yo llegué en 2020 en plena pandemia, soy chileno, desde el 2012 vivo en Argentina, estudiaba música y viví en la ciudad de Buenos Aires, y luego alquilaba con un amigo que vivía acá en Las Flores. Cuando arrancó la cuarentena mi amigo se quedó en Las Flores, yo me quedé viviendo en un departamento en Belgrano. Tenía dos semanas para conseguir algo porque tenía que dejar el lugar donde vivía, me invitaron a venir y me quedé. Toqué el charango con músicos importantes, Italo Pedroti, el incursionó en un estilo más rockero, más urbano, luego de varios años lo retomé en Las Flores, hice otras cosas más relacionado con la computación por la pandemia…Es un proyecto muy integral que incluye las aristas de una persona en el día a día, cuando vas al Hostel te encontrás con tres cuartos, compartidos con baño, living y se puede alquilar como casa de campo completo, la logística y los costos son diversos, es para 10 personas. Cuando entrás a tu cuarto está todo sahumando con plantas del campo, está todo detallado, personalizado para cada huésped. Nos gusta que la atención sea personalizada, cada vez que llegan les explicamos cómo no se desecha nada, le explicamos el taller de bioconstrucción con eco ladrillos, asesorado por Fermín Dubor, nuestro espacio tiene huerta para que puedan cosechar en su propia huerta, en el desayuno incluimos la fruta que cosechamos, pomelos, moras, las plantas tienen mucha información para traernos…. Hoy estamos trabajando con el municipio por una ordenanza en lo extra hotelero, de turismo fueron a vernos para conocer el espacio y a partir de ahí estamos creciendo, este fin de semana esta la fiesta country y está el espacio todo ocupado, sucede también cada vez que hay un evento grande en la laguna como fue el canotaje…! Por otro lado acotaban: Es un Ecohostel, visibilizar un estilo de vida, acciones del día a día, una gestión de residuos para transformar la materia que desechamos, hacernos cargos de lo que consumimos y los residuos…. Siento que primero hay que vivenciarlo y luego poder contar a quienes se quedan en el Hostel, seguir expandiéndolo a escuelas, pero empieza en uno, las personas que vienen al Galpón se van transformadas porque hacen del desayuno una experiencia. El Galpón tenés de todo, tela para acrobacia, sillones, mesas para trabajar, la idea era crear un espacio donde las personas puedan ser y hacer. Quiero reconocer a Nico que también es parte del Galpón Creativo que se quedó con él bebe, cuando llegué sentí que era mi lugar en el mundo. Nos estamos potenciando en lo que queremos hacer. Sentimos que con amigos florenses hacemos lo que queríamos hacer, todos nos estamos reconociendo, conectamos con personas de Las Flores que hoy honramos. Remarcaba Zaira.

https://www.facebook.com/galponcreativoecohostel

AUDIO DE LA ENTREVISTA A SEBASTO Y ZAIRA

