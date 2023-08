Será del 18 al 20 de agosto: presentaron la 1ra. Expo Cunícula Las Flores 2023

La misma es organizada por la Asociación Civil de Criadores Florenses con el acompañamiento de la Escuela Agropecuaria «María Stella Ricciardi de Fiore» y el municipio locales. También se incluirán ejemplares de cobayos y chinchillas. Más detalles se conocieron este miércoles en conferencia de prensa que tuvo lugar en el establecimiento educativo ubicado en Ruta Provincial 91. Allí se encontraban presentes el director de la escuela, Ing. José Cagigas, el presidente de la Asociación, Roberto Maturamé y el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené. «Estamos como siempre sumando vínculos con la comunidad y de nuestra parte entendemos que esto es un complejo educativo que iba más allá de una educación secundaria sino que tenía que prestar un servicio a la comunidad, reunir instituciones afines y trabajar juntos», sostuvo el Ing. Cagigas. Por su parte, el titular de la Asociación se refirió a la jornada en particular. «La idea nació allá por el mes de marzo. Era un desafío importante porque desde la década del ’90 que no se hacía una exposición de conejos. Hicimos un sondeo con los criadores, algunos se prendieron con la idea y otros no fue fácil convencerlos. Luego seguimos trabajando hasta confirmar la presencia de 160 expositores que van a estar acá». Por último, el intendente Gelené aseguró que «es una actividad importante para la ciudad toda. Estamos hablando de producciones propias de nuestra región y va a tener nuestro acompañamiento. La escuela promueve el interés de sus alumnos e impulsa proyectos productivos con valor agregado en nuestra comunidad».

