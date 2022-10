Sesionó el Concejo Deliberante: última sesión de octubre

En la mañana de éste jueves se realizó en el salón «Oscar Alende» del HCD la segunda sesión ordinaria del mes de octubre. Con un orden del día de 18 puntos y uno ingresado en 48hs., el encuentro legislativo se realizó sin mayores inconvenientes y con la totalidad de los concejales. Tal cual lo anunciado en el orden del día, fue aprobado por unanimidad un pedido de prórroga del Departamento Ejecutivo para la presentación del Presupuesto Municipal y Ordenanza Fiscal Impositiva, Ejercicio 2023. «Tal cual lo hemos conversado en Labor Parlamentaria a la fecha no se cuenta con certeza el monto que se recibirá en concepto de coparticipación provincial que es la principal fuente de abastecimiento que tiene el municipio. Es habitual que se solicite una prórroga», explicó el concejal Leonardo Municoy (Bloque Todos X Las Flores). Entre los Proyectos de Comunicación, se solicitó a instancias del Bloque Adelante-Juntos, un informe a la empresa Camuzzi sobre la no reapertura de su oficina comercial para atención presencial. «Es un tema que ya se ha mencionado anteriormente con el deseo de que la empresa reactive su atención por diversos temas: vecinos que no pueden acceder a través de las redes o también por conexiones. Sabemos que por la pandemia se limitó la atención, creemos que no es problema de los responsables locales porque ellos no tendrían inconvenientes en reanudar la actividad. No sabemos si hay una bajada de línea para seguir como hasta el momento sin abrir las puertas al público», sostuvo el concejal Sebastián Lizarraga. Entre los Despachos de Comisiones se aprobó por unanimidad un Proyecto de Ordenanza sobre instituir el «Día del Futbolista y de la Futbolista de Las Flores» cada 30 de octubre, fecha del natalicio de Diego Armando Maradona. Otro despacho aprobado por el Concejo Deliberante fue de declarar de Interés Municipal el flamante Centro Cultural «El Caldero», ubicado en Avda. Rivadavia y Santamarina. Otro Proyecto de Ordenanza que pasó en este caso a Comisión Plenaria para su posterior tratamiento fue la creación de la Mesa Fomento de la Agroecología. «Este proyecto viene a institucionalizar un trabajo, un recorrido que se viene realizando en diferentes encuentros con quienes estamos más vinculados en la temática. Esta mesa viene en línea con lo que se trabaja junto con la Dirección Nacional de Agroecología. Es importante generar una mesa para el diseño, implementación y planificación de políticas públicas contemplando cada una de las normativas provinciales y nacionales que tenemos», manifestó la concejal Vanesa Villalón (Bloque Todos X Las Flores).

