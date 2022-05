Sonia Vega: «Volver a Las Flores me da mucha felicidad»

La reconocida cantante subirá este sábado a las 21 horas al escenario del Teatro Español, en el marco de un gran festival que ha despertado el interés del público. «Volver a Las Flores me da felicidad y mucha ansiedad. Era algo que estaba esperando de alguna manera. Me refiero a tener nuevamente el contacto con el público luego de dos años difíciles por la pandemia. Fue como si el mundo de la música se hubiera puesto en pausa», afirmó este jueves en la mañana de la 91.5 con Marcelo Núñez. Sobre su presente artístico, la artista explicó que «desde octubre del año pasado hemos tenido la posibilidad de retomar nuestro camino y volver a diferentes lugares donde la gente siempre nos esperó. Y en Las Flores hacía mucho tiempo, incluso bastante antes de que llegara la pandemia que no teníamos la posibilidad de volver a actuar y ahora se hace realidad gracias a Oscar Ribas y toda la gente amiga de La Tacuara. Además me pone muy contenta que también haya otros artistas esa misma noche. Será una gran peña con amigos y la gente que nos acompañe el sábado». En cuanto a su estilo musical, Vega indicó que «siempre mis raíces han sido con el folklore pero además en el último tiempo también me he inclinado para el lado del ritmo latinoamericano que me fascina». Las entradas para ver a Sonia Vega en la Gran Peña «A todo folklore» en La Tacuara, que incluirá la actuación de «Vendaval» (La Plata), Florencia Martínez (Virrey del Pino), «Cautivos» (Laprida) y Grupo Traful (Las Flores), entre otros, se reservan al 2227-500280 o al 2244-461221.

