Spinelli: Es legal que Camuzzi agregue el ítem en la factura de gas la tasa municipal por seguridad e higiene

Así lo confirmó esta mañana en “El Periodístico” el subsecretario de gobierno Abogado Ricardo Spinelli. Un gran debate se a dado en distintos distritos, ya que, ante este agregado, el consumidor final tiende a pensar que la empresa hace el papel de agente de retención para después liquidarle al municipio, si no por el contrario, la realidad es lo que le cobra el municipio a la empresa (Tasa de Seg. e Higiene), la empresa lo dosifica sobre sus miles de clientes.

En el inicio se refirió a los motociclistas conflictivos: “Con el tema tránsito es real que el problema está, a veces escucho que está magnificado, que es todos los días, que son muchos, lamentablemente todavía hay gente que no entiende que la mayoría quiere descansar luego de un día laboral. No podemos bajar los brazos porque si lo hacemos la situación va a empeorar, es una situación de todos los días, el área de monitoreo nos ayuda muchísimo con la posibilidad de allanamientos en domicilios, aumentar las penas, etc. son herramientas para poder atacar el tema como volver a tener la moto al año… A veces nos encontramos, en base a estadísticas con motos que no se recuperan y a los pocos días los motociclistas aparecen con otras. El tema de la educación parte de que hay que entender que hay que respetar el derecho del otro, etc. Viene del seno familiar, es decir, son varios componentes que hay que unir para minimizar esta cuestión. Buscamos que cada vez sean menos los desaprensivos…Hay momentos del año que se atenúan con las bajas temperaturas y otras épocas donde pueden crecer. Que entiendan que hay que respetar, se puede salir sanamente en moto con todo en regla. Hay que ser conscientes en esto…”

Sobre hacer docencia con respecto al tránsito, agregó: “Hemos tenido reuniones congregando a los colegios en el Teatro, fue impactante en cuanto a la información que se dio como para que tomen conciencia de lo que se puede generar, este tema debería estar en la currícula de los colegios, hoy los especialistas sostienen que la mayoría de los accidentes ocurren por un error humano. Creo que hay una tendencia a ir mejorando la situación…” remarcaba.

Por el tema sorteo, viviendas, dijo: “Considero que fue realizado dentro de un marco legal, se han cumplido los procedimientos y normativas en cuanto a las formas. Para plantear una nulidad tiene que haber un incumplimiento o vicio y yo no lo veo… Sí se puede discutir la metodología que la aplica el organismo que realizó el sorteo. A veces se pierde la importancia de la posibilidad que la gente tenga una vivienda, hoy no hay expectativa a corto plazo por tema de desinversión del gobierno nacional. Hay mucha gente con necesidad de un terreno o casa, no tendría que opacar lo bueno que es disponer de una vivienda. Hay que seguir trabajando fuertemente en este tema. En el futuro tal vez se pueda cambiar la metodología, hacerlo a través de un sistema local, pero bueno, es el Instituto de la Vivienda la que impone las normas y hay que respetarlas…Se ha hablado también el tema de las viviendas abandonadas, el contexto no es fácil, no hay una ley de alquileres, cuando Vélez Sarfield creó el código civil, lo hizo con una gran visión futurista… La situación económica complicada y conlleva a agravar la situación, hoy es imposible que los bancos otorguen una línea de crédito porque la capacidad de pago de la gente es nula. Hoy mucha gente acude a las casas de préstamos, hoy se empiezan a cortar la tarjeta, quedan como deudores y atenta en cuanto a acceder a un crédito. El contexto económico hoy no ayuda…” Afirmaba.

Sobre el agregado que pone la empresa Camuzzi en su factura “tasa municipal de Seguridad e higiene”, dijo: Tuvimos una reunión con el área de legales de Camuzzi porque queremos saber por qué se cambió el nombre, antes se denominaba tasa disgregadas, consideramos que podía llegar a generar confusión entre los usuarios de creer que el municipio cobraba dos veces, la empresa no actúa como agente de retención, el municipio tiene una sola tasa de seguridad e higiene. Ellos lo que hacen es poner ese gasto que Camuzzi le paga al municipio porque ellos pagan seguridad e higiene, ellos ponen como un gasto de servicio y lo recuperan a través de los usuarios. No es que ellos retienen ese dinero y lo vuelven a ingresar a las arcas del municipio. Uno tiene una empresa y paga servicios… Enviamos al HCD la aclaración pertinente a la situación para dar tranquilidad a la gente…Hay un marco regulatorio respecto de lo que es el gas en particular. Como todo, es modificable, hoy hay una ley que lo avala, el día de mañana se podría rever y modificar, ellos se basan en una norma nacional…” Finalizaba Spinelli.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO RICARDO SPINELLI.

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