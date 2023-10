Sub-DDI detuvo a un florense por comercializar estupefacientes

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo Orden de Allanamiento, Registro , Secuestro y detención en el marco del Proceso Penal caratulado “TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN DOSIS FRACCIONADAS DESTINADAS AL CONSUMIDOR Y COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES PROPIAMENTE DICHA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 a cargo de Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul. En virtud de una amplia investigación la cual se inició en el mes de Mayo del corriente año, cuando el masculino ahora detenido fue interceptado en la vía pública, logrando en ese momento darse a la fuga despojándose de una mochila la cual en su interior contenía gran cantidad de picadura Marihuana fraccionada como así también un teléfono celular, elementos los cuales fueron secuestrados. Llevadas a cabo las tareas investigativas de rigor por parte de la Sub DDI Local, es que se logró la correcta identificación del masculino, asi mismo y de trabajo de campo y análisis de diferente información obtenida por personal policial es que se pudo establecer que dicho sujeto comercializaba la sustancia en diferentes puntos de esta ciudad, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y detención para una vivienda de este medio, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores contando con la colaboración de personal de la Delegación Departamental del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, arrojando resultado positivo ya que se procedió a la detención de un masculino mayor de edad, quedando el mismo detenido en el asiento de la Sub DDI a disposición del Juzgado interviniente.

Fuente: Prensa Sub-DDI

