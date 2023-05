Suteba Multicolor: “Día Internacional de los y las Trabajadoras, con y sin ruleros”

Asistimos a un 1ero de mayo, en el que la casta política de los partidos de la burguesía “se hacen los rulos”, mientras la clase trabajadora levanta las banderas más auténticas del movimiento obrero. Veamos:

Termina con abril una de las huelgas más contundentes de la docencia bonaerense, pese a las

amenazas de injusticar y descontar las jornadas de 48 horas. Medidas impulsadas por la

conducción Multicolor en los SUTEBAS combativos. El colectivo docente superó los

comunicados viralizados por funcionarias/os de la DGCyE, pero también por la lista celeste

conducción BARADEL aliado incondicional del Mtro de Educación y el Gobernador Kicillof.

Quienes “se hicieron los rulos” pensando que la huelga no se iba a hacer sentir.

Sin embargo se impuso, porque el 45% de pérdida de poder adquisitivo del sueldo docente, es

insostenible. Porque además Baradel y Alesso de CTERA ejecutan las recetas de la OCDE, y

reformulan los Diseños curriculares, además del Estatuto. Porque flexibilizan el trabajo docente

que agregó una 5ta hora, fuera de convenio, pues tiene el límite del pago de antigüedad. Y la

utilizan para engañar a la población con el canto de sirena de “mejora de la calidad educativa en

Lengua y Matemáticas”. Porque además toda la conflictividad social se instala en la escuela y

hay crecientes hechos de violencia contra las y los docentes, persecución, apriete y sumarios

“discrecionales”. Mientras se desprestigia la laboral pedagógica y se sobrecarga la tarea por falta

de cobertura de cargos.

Se hacen los rulos los máximos dirigentes del Frente de Todo coalición gobernante. El presidente

que en medio de la corrida cambiaria recorrió menos de treinta cuadras en helicóptero y deseo

parecerse a Robert de Niro, mientras el 40% de las niñeces del país tiene hambre, porque sus

familias no tienen trabajo y ahora tampoco reciben planes sociales! Y porque además siguiendo

la receta del FMI, la Mtra. Tolosa Paz se niega a entregar mercadería a los Comedores de las

Organizaciones independientes, denostando y demonizándolas para que la opinión pública dirija

su ira hacia los sectores más vulnerables, con el fin de tapar el fracaso de su política.

Se hace los rulos la Vice Pte/a del país, tanto como el candidato estrella de turno, de ojitos claros

pero con pelos. Porque se olvidan que son sus diputados, senadores y demás funcionarios/as,

además de ellos mismos que hoy ocupan bancas, los y las que votaron cada una de las leyes para

hacer el ajuste e implementarlo. Públicamente sin grietas, oficialismo y oposición, aprobaron el

uso del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, pesificados por el Mtro. estrella anglófilo de Massa,

quien decidió que los bonos dejaran de valer en dólares. Y nunca esa inversión sirva para

aumentar las jubilaciones y pensiones de millones de adultos/as mayores que están por debajo

de la línea de indigencia.

En Las Flores, se hacen los rulos el conjunto de las y los concejales, directores/as que frente a la

contratación precarizadora en aumento del Municipio, dejan que el Ejecutivo presuma la

conclusión “la Municipalidad no puede ser una incubadora de empleo”. Cuando cientos de

trabajadores sólo reciben 40 mil pesos mensuales, o menos dinero en la modalidad de subsidio

en negro. Además son los que NO viven con sueldo Municipal, los que discrecionalmente

deciden la entrega de bolsones y ayuda social. Formas históricas clientelares, que a veces logran

borran de la conciencia que “el o la que dan” no distribuyen sus abultados sueldos salidos de “la

incubadora” municipal. Sino de la recaudación creciente de pagos de tazas, a pesar de la pobreza

e inflación.

Pretenden hacerse los rulos, quienes trabajan a favor del negocio inmobiliario y no publican el

mapa de tierras fiscales del partido, ni realizan compra de tierras para favorecer a las y los

trabajadores sin viviendas. No existe prioridad para garantizar provisión de agua potable,

servicio de cloacas y gas domiciliario ¿Pero si prioridad en beneficiar a “los más cercanos” y

auto-beneficiarse de la “usina de tierras y viviendas”, y tapar todo con la construcción de

rotondas e iluminación led? Mientras los y las que laburan en la Municipalidad de Las Flores,

sobreviven con sueldos de hambre, como en el sector privado, y Parque industrial donde se

cobra al mes el valor de dos pares de zapatillas a precio de mercado.

Un primero de mayo, con retribución de cuasi-indigencia o de semi-esclavitud para las y los

operarios con Discapacidad, quienes bajo régimen fabril reciben $2.703,24 mensuales por sus

tareas. Pero a quiénes contradictoriamente el gobierno, reconoce como sujetos de derecho

pero no les provee las condiciones materiales (Trabajo en blanco, vivienda, acompañamiento

universal, para el acceso a la educación, a la salud y a la justicia) para el logro de una vida

autónoma; con derechos garantizados para las personas con o sin discapacidad.

Finalmente, este Primero de Mayo, en un año electoral mientras los de antes y los de ahora,

más los que ensayan formas de manipulación para mostrarse como “novedad”. Las y los

trabajadores debemos dejar de “votar a verdugos”; plantarnos en la defensa de los recursos no

renovables, como el litio y en la protección del Medio Ambiente. Exigir el no pago de la Deuda

Fraudulenta con el FMI para reorientar el capital para subir sueldos y jubilaciones. Y sobre todo

dejar de repetir” yo de política no sé nada” o “son todos lo mismo” para alejarse de la

información y de la militancia. Porque además de pobres nos quieren burros resignados/as!!!

Evitemos que se vuelvan a hacer los rulos con nosotras/os, abracemos la causa Socialista!!! ¡Viva

la clase Obrera, vivan las y los Trabajadores! Feliz Día de lucha! Por más organizaciones sindicales

antiburocrática!

Tribuna Docente de Las Flores, en la Multicolor

30/04/23

