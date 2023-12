Temporal en Bahía Blanca: casi una tragedia en el Cirque XXI que estuvo en Las Flores

El Cirque XXI -que visitó nuestra ciudad hace unos meses-, estaba en plena función cuando se desató el devastador temporal de viento y lluvia en Bahía Blanca el pasado fin de semana. La carpa, junto con las estructuras, quedó destrozada; hubo camiones volteados por el viento, uno de ellos sobre una casilla rodante, además de pérdidas materiales en iluminación y sonido. «Lo único que quedó firme son las tribunas», afirmó el encargado del circo, Gabriel Credidio. En diálogo con LU2, el hombre contó que llegaron a evacuar a los espectadores a la mitad del show, justo antes de que se empezaran a sentir las consecuencias de la turbonada: «Alcanzamos a sacar a la gente muy justo», dijo. “Hicimos la función de las 18 horas porque había alerta pero no se veía para tanto. Pero estaba empezando la segunda parte de la función cuando arrancó a soplar viento fuerte, a llover mucho y decidimos suspender», relató. Sólo algunos segundos transcurrieron desde que frenaron la música y pidieron a la gente que evacue hasta que se cortó el servicio eléctrico por completo. «Ahí empezamos a evacuar mucho más rápido. Sacamos a todos para afuera, el trapecista había quedado colgado, se desalojó la sala totalmente y no pudimos hacer más nada. Al rato empezó a volarse todo. Adentro de la carpa habían quedado algunos artistas, nada más», indicó Credidio. «De corazón le pedimos perdón a la gente que le gritamos o sacamos a la fuerza. No se quería ir al ver que llovía tanto, pero la realidad es que adentro del circo era más peligroso que estar afuera», afirmó el trabajador circense. En medio del desastre, el encargado del Cirque XXI destacó nuevamente la solidaridad de los bahienses, a quienes tomaron cariño especial luego de haber quedado varados en esta ciudad al momento en que se decretó la cuarentena por coronavirus en 2020. «Fue impresionante la solidaridad de la gente. Anoche en plena tormenta venían a preguntarnos si necesitábamos algo», dijo, emocionado. Para la comitiva del Cirque XXI las pérdidas materiales son secundarias. «No hubo que lamentar heridos, gracias a Dios, para nosotros fue una desgracia con suerte», destacó el hombre. Y agregó: «El circo tiene que continuar. Es una empresa que tiene espalda. Tenemos otro circo que va a hacer temporada en Villa Gessell y hay una carpa nueva que trajimos de México. Teníamos pensado irnos de Bahía el 25, pero todo indica que vamos a terminar de pasar las fiestas acá reacomodando, ordenando y dejando todo listo para debutar el 3 de enero en Las Grutas como teníamos programado». Las funciones especiales del show «Un cuento de Navidad», que estaban programadas para los próximos días, debieron ser canceladas. Aquellas personas que habían adquirido sus entradas con anticipación, pueden acercarse a solicitar la devolución del dinero.

Fuente La Nueva