Temporalmente no funcionan el 107 de SAME y el teléfono fijo del Hospital

El Hospital Zonal General de Las Flores informa a la comunidad que, debido a un desperfecto técnico temporalmente no funcionan la línea telefónica 107 del SAME y tampoco el número fijo del nosocomio. Para comunicarse con el Hospital, la ciudadanía debe hacerlo a este número correspondiente al SAME: 2241-587442. Esta línea se encuentra disponible las 24 horas para consultas, emergencias o solicitud de información

