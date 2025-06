Torneo Pre-Federal: El Taladro se despidió del certamen

(foto archivo) El verde cayó 1-0 ante Sportivo (25 de Mayo) en el marco de la última fecha del Grupo «B». El encuentro se disputó en el estadio «27 de abril». El único gol fue convertido por Nelson Marchena a los 24′ del primer tiempo. Ezequiel Laguzzi desperdició un penal.

(Por Marcelo Núñez)

El Taladro, con varias ausencias importantes, cerró en la noche del miércoles su participación en el Pre-Federal 2025 con una derrota ante el conjunto veinticinqueño que quedó como el mejor del grupo y ahora definirá los cruces como local. Fue caída ajustada 1-0 pero el conjunto que dirige Matías Delgado hizo méritos para, al menos, quedarse con un punto. El encuentro fue de trámite parejo y de ida y vuelta. La primera ocasión neta de gol la tuvo el local con Braian Lorenzo que no llegó a definir una muy buena jugada personal. Ya a los 24′ Marchena de cabeza anticipándose al arquero Daprotis puso el 1-0. El Taladro respondió enseguida y a los 30′ tuvo la chance del empate. Mano del central Andersen en el área y el árbitro Matías Domenez marcó el punto del penal. Laguzzi le entró muy abajo y la pelota se fue por arriba del travesaño. Fue extraño que ejecutara el delantero teniendo en cancha a dos buenos ejecutores como Fernando Montenegro o el propio Montes de Oca que venía de convertir ante Ferro. En el segundo tiempo, creció el trabajo del verde mientras que Sportivo casi no volvió a pisar el área. Ni siquiera la expulsión de Facundo Pérez hizo mella porque con un hombre menos El Taladro seguía siendo más. Un disparo de Arballo fue el inicio de un ataque constante sobre todo por la banda izquierda con Cenzano que desperdició dos ocasiones mientras que en el final Alan Suárez, luego de una gran jugada personal, no pudo ante la resistencia del arquero Federico Rodríguez que terminó siendo la figura del encuentro. Inexplicablemente, el árbitro no adicionó ni un minuto de descuento en un segundo tiempo donde hubo varios cambios de uno y otro lado. Ahora, el verde descansará y luego retomará las prácticas de cara al Torneo Clausura.

