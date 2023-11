Torneo Regional Amateur: Ferro y un triunfazo que lo ilusiona

(Foto Santiago Repetto) Por el Torneo Federal de AFA, el equipo de Las Flores le ganó 1 a 0 Argentinos de 25 de Mayo en un partido que fue tan intenso como emotivo. Sergio Cenzano, a diez minutos del final, consiguió el gol de la victoria. El arquero Pablo Abrego, le atajó un penal a Manuel Montiel. En la próxima y de nuevo en su estadio, se la jugará ante Sarmiento de Ayacucho.

(Por Flavio Iacomini)

No había otra opción que ganar para seguir en carrera en la zona 11 del torneo que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino.

En la tarde noche florense de domingo, los ferroviarios cosecharon una gran victoria ante su gente y treparon a la punta compartida del campeonato Federal.

La jugada vino desde la derecha y Sergio Cenzano no falló de zurda dentro del área para dejar sin chances al buen arquero Flavio Biglia. Esto ocurrió a los 35 del segundo tiempo, en un partido donde en Ferro hubo varios picos de alto nivel en sus jugadores para poder conseguir los tres puntos de oro ante un rival, campeón de la Federación Pampeana Norte, que cuenta con jugadores de jerarquía y experiencia.

Precisamente, antes del gol de Cenzano, en el minuto 20 de la etapa complementaria, el arquero Pablo Abrego, de soberbio partido, voló espectacularmente hacia su derecha y le atajó un penal al zurdo especialista Manuel Montiel.

Un primer tiempo donde Ferrocarril Roca en los primeros minutos, con las escaladas por derecha de Emmanuel Tus, una de las grandes figuras del partido, trató de llegar con peligro hacia el arco de calle Cruz Marqués. En esas opciones, el “Tero” estuvo acompañado en la banda por Nicolás “Kiki” Carballo.

Pero Argentinos, de a ratos mostraba también su poderío con un activo Facundo Quintana en ofensiva, con buen criterio en el manejo de pelota en los pies de los mediocampistas Enzo Benítez y Nicolás Cortés, que acompañados por Matias Barbalarga y la zurda y la pegada de Manuel Montiel, estuvieron al acecho durante varios pasajes del primer tiempo. Hubo veinte minutos de Argentinos donde el conjunto veinticinqueño generó un par de chances con remates que pasaron cerca o que Pablo Abrego debió bien resolver.

En el segundo tiempo, la dupla técnica Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino, antes del primer cuarto de hora, se animó y sacó al defensor Gianfranco Manrique (de buen primer tiempo) e hizo ingresar al juvenil delantero Lucas Valdéz, pero después también vinieron varios cambios pensando en la búsqueda del gol.

Luego que Pablo Abrego le tapara el penal a Montiel, Ferro empujó más todavía hacia el arco de Biglia y crecieron todos en sus rendimientos.

Con el “Tero” Emmanuel Tus en alto vuelo, buen traslado de balón con Pablo Monteroni y Luis María Suarez, el despliegue fenomenal de Facundo Elauiza y con Sergio Cenzano, Facundo Maciel y Diego Barragán en ataque, ya el equipo de Las Flores demostraba que quería ganar el partido.

Amparados en su gran respaldo físico, los futbolistas ferroviarios comenzaron a dominar gran parte de las acciones de juego, a lo que se le sumó también el ingreso de Juan Ignacio Curuchet, que con sus trepadas por derecha fue decisivo en la generación de las jugadas de riesgo en favor del local.

Muy buen partido también de los centrales Luis Peón y Michel Bertholet, para redondear una noche que terminó con euforia y felicidad por el triunfo.

El árbitro Valentín Pompei de Olavarría ( de muy buen partido), dio por terminado el juego en el minuto 96 y todo fueron muestras de felicidad en la noche futbolera florense. Hasta el propio intendente Alberto Gelené, esperó a los jugadores a la salida del campo de juego para saludarlos efusivamente.

Ferro, sumó tres puntos valiosos en sus aspiraciones de clasificación al quedar ahora con tres puntos igualado con Sarmiento y Argentinos. El domingo 26 de Noviembre recibirá al de Ayacucho en otra “final” anunciada ya que solo uno clasificará a la siguiente ronda del torneo.

Esta vez Argentinos, no fue su piedra en el zapato. Ferro terminó cantando en un vestuario ganador y se ilusiona para la próxima. Su leyenda en los federales, en dos semanas, tendrá su continuidad.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Luis Peón, Gianfranco Manrique, Nicolás Carballo, Emmanuel Tus, Michel Bertholet, Pablo Monteroni, Facundo Eluayza, Facundo Maciel, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Darían Loggia, Martín Araujo, Iván Garcete, Juan Ignacio Curuchet, Lucas Valdéz, Diego Barragán. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce. Médico: Socodobere, Auxiliar: Agustín Peters.

Argentinos: Flavio Biglia, Jorge Liendo, Miqueas Andersen, Matías Polero, Nicolás Cortés, Jonatán Lopardo, Matías Barbalarga, Enzo Benítez, Manuel Montiel, Facundo Quintana, Juan Cruz Banegas. Relevos: Fredes, Mirko Montiel, Hernán Baéz, Ulises Jaime, Diego Rivarola, Nicolás Locatelli, Favio Salguero. D.T: Diego Quintana.

Arbitro: Valentín Pompei. Líneas: Matías Messineo y Emiliano Peralta (Olavarría).