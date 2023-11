Torneo Regional Federal Amateur: Ferro jugó un gran partido pero cayó en el final

(Foto gentileza Santiago Repetto) Ferrocarril Roca perdió 2 a 1 ante Sarmiento de Ayacucho y desalentó sus chances de clasificación en el campeonato Federal. Luego del gol de Sergio Cenzano, el equipo florense se perdió una decena de goles. La visita empató en el segundo tiempo y lo ganó en el tiempo de descuento.

(Por Flavio Iacomini)

En una de sus mejores actuaciones futbolísticas en los torneos nacionales de ascenso, la primera división de Ferrocarril Roca hasta los 19 minutos de segundo tiempo tuvo todo pero se terminó quedando sin nada.

Hasta ese mencionado momento, donde el centrodelantero Pablo Miranda, convirtió el empate de tiro libre penal, después que el árbitro azuleño Lautaro Rodríguez, cobrara mano de un jugador local dentro de área, el final fue para Sarmiento que a los 52 de la etapa complementaria consiguió el 2 a 1 por intermedio de Rodrigo Dinoco

Sergio Cenzano, a los 24 del primer tiempo había logrado el gol albiceleste. El equipo florense, luego del primer cuarto de hora se transformó en absoluto dominador del juego con un gran trabajo en la mitad de la cancha, con varios jugadores en alto nivel. Emmanuel Tus, Pablo Monteroni, Luis María Suarez, Facundo Elauyza y Luis Maria Suarez, tocaron y jugaron poblando esa zona acompañados por los pasajes ofensivos de Juan Ignacio Curuchet y el buen juego de espaldas de Facundo Maciel que acompañó en las descargas.

No tardaron en llegar las opciones de riesgo sobre el arco de Santiago Pérez. Tras un dribling de “Lucho” Suarez dentro del área, Sergio Cenzano se lo perdió por poco y así varias jugadas donde el equipo florense mereció irse al descanso con por lo menos un gol más arriba.

Esta situación no varió hasta el primer cuarto de hora del segundo tiempo, donde el conjunto de nuestra ciudad desperdició tres o cuatro chances más para estirar la cifra.

El D.T de Sarmiento, observó bien la situación desfavorable y metió tres cambios juntos. Si bien Ferro siguió dominando, llegó la igualdad y debió echar mano la dupla técnica Candina Bertamino al ingreso de los delanteros Lucas Valdéz y Diego Barragán, como así también el estar en cancha de Enzo Molina y Martin Araujo.

Precisamente el colo se perdió un gol increíble tras una gran habilitación de Facundo Eluayza. El lateral volante albiceleste enfrentó al arquero y definió desviado.

Cuando el árbitro Rodríguez adicionó el tiempo de descuento, Diego Barragán no pudo definir bien prácticamente debajo del arco y en la contra, con Ferro ya con diez por la expulsión de Michel Bertholet, Rodrigo Dinoco por la derecha definió de zurda y puso el 2 a 1 definitivo en el minuto 97.

Lo lógico: la desazón en el final de los jugadores y cuerpo técnico ferroviarios por el partido increíble perdido que ya lo deja casi sin chances de clasificación a la siguiente ronda del torneo. A pesar de haber jugado durante varios momentos en un alto nivel, el equipo florense no pudo.

El próximo domingo en la gran final ante Barrio Traut por el torneo oficial, tendrá la chance de buscar su consuelo. Siete días después, el próximo 10 de Diciembre, viajará a 25 de Mayo para terminar de jugar ante Argentinos en 25 de Mayo. La única chance que le queda es que Argentinos el domingo próximo gane en Ayacucho. Y ahí, en la tierra del carnaval, poder jugársela en la búsqueda de la hazaña.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Michel Bertholet, Gianfranco Manrique, Juan Ignacio Curuchet, Emmanuel Tus, Luis Peón, Pablo Montreoni, Facundo Elauyza, Facundo Maciel, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Federico Etchelet, Darian Loggia, Martín Araujo, Enzo Molina, Iván Garcete, Lucas Valdéz, Diego Barragán. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce. Médico: Socodobere. Auxiliar: Agustín Peters.

Sarmiento. Santiago Pérez, Gabriel Cantero, Maximiliano Souco, Facundo Pereyra, Rodrigo Dinoco, Nicolás de La Vega, Marcelo Pereyra, Juan Missón, Pablo Miranda, Alex González, Alejo Jaureguiberry. Relevos: Valentín Carranza, Nosei Cordero, Matías Caballero, Juan Pereyra, Marcos Antunez, Didio Cordonnier, Alejo Dinaro.

Arbitro: Lautaro Nahuel Rodríguez. Líneas: Leandro Romero y Enzo Verón ( Azul).

