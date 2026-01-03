Torneo Senior en El Hollín: se juega este domingo la 13ra. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se juega este domingo la 13ra. fecha del Clausura1 minuto de lectura
Este domingo en el predio del club El Hollín se disputará la fecha 13 del torneo para mayores de 35 años. El programa de partidos es el siguiente: 9hs: Construcciones Landa-Bandera Blanca, 10:30hs.: El Hollín-Juventud Unida, 12hs.: Porteño (Cacharí)-Rosas, 13:30hs.: Avellaneda-La Terraza, 15hs.: CUF-Atlético y 16:30hs.: Gorchs-Los Amigos. Libre estará El Bosque. La tabla de posiciones la encabeza Avellaneda con 26 puntos, Rosas se ubica segundo con 24 unidades y terceros están CUF y Bandera Blanca con 23 puntos en los principales lugares. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. Se encuentra disponible el servicio de cantina y parrilla.