Un año positivo para “DS Naturaleza de Cerca”

Conversamos en “El periodístico” con Mauricio Saavedra, joven autodidacta que se ha ganado un espacio para los que le gusta observar y considerar la naturaleza.

“En octubre cumplí oficialmente 3 años investigando la fauna local oficialmente desde las redes sociales. Hoy son casi 3 mil entre face, You Tube e Instagram. Esto implica tiempo, trabajo, edición y aunque no publique a veces es porque estoy en plena labor. Todas las especies se repiten en la región, en la zona de Tandil o la costa hay variación de animales. Lo más destacado de este año fue la posibilidad de buscar nuevas especies que ya estaban pero pude descubrir y mostrarlo en las redes, también nuevas instituciones y escuelas que me han convocado para dar charlas. Ver las caras de los chicos y su curiosidad es impagable. Destaco que el proyecto que en octubre fue declarado de interés legislativo…Ahora estoy trabajando en un proyecto con chicos que quieren hacer una reserva en la Laguna “La Blanca”, es un lugar destacado, poco explorado a pesar que está el basural, es un lugar que merece estar preservado. Hace poco se nos ocurrió hacer una capacitación en manejo de fauna ya que ciertos animales ingresan en domicilios o patios, para esos casos tiene que haber gente capacitada para capturarlos y liberarlos luego en lugares abiertos. La mayoría de los animales no atacan, sólo tratan de defenderse…” sobre su experiencia en Tandil, dijo: “Pude comunicarme con chicos de granja “Los Pibes” de Tandil que se dedican a eso y les gustó la idea. Se juntó gente de Bromatología, Bomberos y Municipalidad. Pudimos viajar y aprender la parte teórica, nos mostraron con qué nos podíamos encontrar acá…Hace poco vimos un lagarto de 80 cm. Se pueden ver alrededor de la laguna a esa especie, los vecinos que están allí nos cuentan que están acostumbrados a verlos, no atacan, no son venenosos, te pueden pasar por al lado como que no te pueden hacer nada. Por lo general son animales solitarios, a veces en otros lados se ven ejemplares “en familia” al sol. Si hay muchos ejemplares se reproducen sin problemas…” Cuestiones pendientes: “Investigar a fondo los parajes es algo pendiente, en Pardo por ejemplo me dijeron que hay aves que me gustaría registrar. Estoy haciendo unos videos de cámara trampa en charcos donde se concentran animales, la dejé una semana y se llenó de especies, lo mismo en una cueva, quería saber quién era el dueño de esa cueva, caminos, a orillas de ríos o lagunas. No se puede dejar la cámara en lugares al azar porque vas a tener menos éxito. La cámara se acciona con el movimiento, se apaga automáticamente para no consumir batería y memoria. Es un método muy útil pero muchas veces salgo yo con la cámara…” sobre la edición de almanaques del año pasado, dijo: “Este año no llegué a hacer almanaques, pero sí un bono contribución donde hicimos el sorteo el pasado fin de semana. Es para seguir mejorando el equipo que tengo. Tengo dos cámaras trampas, mucho con el celular, una mini cámara que conecto al celular…” decía Mauricio.

Audio completo de la entrevista a Dibu Saavedra.