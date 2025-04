Valeria López Vila: “El repertorio es la joya de todo esto…”

La temperamental belgradense radicada en Bs. As. tiene a la música como vocación inspiradora, y la psicología como profesión. Valeria ya de transcendencia internacional, nos comentó de sus trabajos y presentaciones en distintos lugares. Con un talento que la distingue, ya con varias décadas sobre los escenarios, se presenta en plena sintonía con su público.

Esta mañana en “El periodístico que conduce Ernesto “chino” Varela, conversó de su carrera.

“Uno con la música sigue trabajando siempre, también esta profesión es alimentarla todos los días, a veces surgen cosas lindas, ideas que se pueden llevar a cabo y otras que quedan en el tintero, esto me apasiona, hace muchos años que lo hago y si bien tiene sus mesetas y eso hace que uno piense y se relance, es algo que te llena el alma. Siempre estamos de cara a la música desde algún lugar. Es algo que nos atraviesa siempre en algún momento…Hay un montón de cosas para hacer y lugares para recorrer con muchos festivales, hay muchos eventos nuevos también que van surgiendo, hay mucho por hacer y recorrer, tenemos un país muy extenso y a veces es difícil llegar a determinados lugares, todos tienen su encanto, yo estoy contenta por el recibimiento en lugares donde no estuve nunca, hace poco estuve de nuevo en Olavarría que siempre es un gran festival…” Sobre lo que siente mas cómoda de interpretar, dijo: “Yo soy más zambera, pero pasa por el gusto y no por la comodidad, en el repertorio uno hace elección variada pensando en el público, pero necesito que me llegue porque me gusta conectarme con esa canción, esa es la clave, por canciones lindas no hago elecciones, por más que sea la zamba popular que todo el mundo canta, esto es como la pilcha, puede ser muy preciosa, pero si uno no se siente cómodo con ella no sirve, con la música y las canciones pasa más o menos lo mismo, el repertorio es la joya de todo esto…”

Sobre la instrumentación que usa en el escenario, comentaba: “Siempre la formación es con cuatro, bandonéon, guitarra, percusión, voz, a veces nos acompaña Marcelo Pilotto en teclado, a veces podemos llegar más con una banda más extensa y otra más reducida, el hecho es seguir trabajando y llegar a distintos lugares…” Ante la repercusión en vistas del video “Caminante si vas por mi tierra” que superó el millón, comentó: “Hay cosas que uno anhela y fantasea como la cantidad de veces que la gente ve un video o un álbum, uno siempre tiene las ganas, pero después eso se tiene que concretar y eso ya no depende tanto de uno, hoy las redes sociales son un mundo en que la difusión que todos tenemos al alcance, siempre es el público el que dispone. Uno puede poner la ficha en una canción, a veces puede fallar y otras veces no. En la vida y para cualquier cosa que uno tiene que emprender se tienen que dar muchas situaciones en ese momento…” Ante su ultimo trabajo presentado a fines del año pasado, comentó: “Ahora estamos en un proceso de rearmado de repertorio, haciendo cosas nuevas, por ahora seguimos con “El tiempo es ahora” que editamos el año pasado. Está en un proceso de difusión de esas canciones que son seis temas, ahora estamos por largar el video de otra canción, las letras me pertenecen, antes era intérprete y ahora como compositora es otro paso. Este material tuvo como productor artístico a Hugo Casas y seguimos trabajando juntos. Veremos el futuro repertorio como lo iremos lanzando. También aparecen eventos privados que antes no estaban tan conectada con eso. Este mes iremos a Uruguay y hay algunas cosas que se vienen como festivales también. Esto hay que alimentarlo todos los días como dije antes…” Remarcaba la artista.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA.

About The Author