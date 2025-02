Vecina florense pide ayuda: «Me tiene harta»

Elsa (84) pidió al móvil de FM Alpha que se acerque a su vivienda ubicada en Alsina 534 entre Gral. Paz y Rivadavia para comprobar el estado de los techos de su inmueble que son invadidos por los gatos de su vecina. «Tiene como 30 gatos que andan por todos lados y no me dejan vivir tranquila. A la noche no puedo descansar», contó. Más adelante, la jubilada sostuvo que intentó pedirle a su vecina que los traslade a otro lugar. «Esta señora tiene un campo en La Porteña. Le dije que se los lleve ahí. Me insultó y me trató de mala manera. Me tiene harta». Finalmente, Elsa dijo que «ya hice varias denuncias al Corralón y no tengo respuesta. Necesito que me ayuden porque el techo se me está viniendo abajo. Además el vecino de la otra casa de al lado puso alambre electrificado para que no se pasen».

