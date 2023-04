Vicente Risso, de ATE Las Flores: «Se espera una adhesión importante al paro del miércoles»

(foto archivo) El secretario gremial habló este martes en el programa «Súbeme la radio» que conduce Delma Esteverena. Sobre la medida de fuerza en reclamo de la reapertura de paritarias, Risso manifestó que «esperamos una adhesión importante. La inflación nos continúa acorralando -se habla de un 7% para marzo- y volvemos a quedar atrás con los salarios. Pedimos volver al diálogo con el gobierno para ajustar cifras». En otro orden, el delegado de ATE sostuvo que «el paro abarca todos los sectores prácticamente ya sea educación, estatales, salud, etc. En las escuelas por ejemplo seguimos esperando los nombramientos en los auxiliares. En el salario municipal cerramos por el momento con el 35% de aumento pero al ritmo que venimos quedamos atrás de vuelta. Tenemos q sentarnos a ver si ese 15% se puede adelantar y pensar a futuro para no seguir quedando rezagados. Con un básico de 55 mil pesos ya no se puede continuar».

