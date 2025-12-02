Visita de los Pres. Contreras a FM Alpha

El programa “Agenda Abierta” que se emite cada lunes por la 91.5 FM Alpha de 19 a 21hs., conducido por el periodista Daniel Cuccaro, recibió el lunes 1° de diciembre al Pr. Segundo Contreras acompañado por su hija Valeria Contreras y por Lidia E. Carosela Bell. Los visitantes llegaron a la radio a fin de promover el evento que se realizará este sábado 6 de diciembre, desde las 19hs. en el predio de Av. Alcides Seguí y esq. Lucangioli de nuestra ciudad. La iglesia que preside actualmente la pastora Valeria Contreras junto a su esposo el Pr. Marcelo Felice, ubicada en Pte. Perón 911, denominada AIEM -Asociación Iglesia Evangélica Misionera- está celebrando su 50° Aniversario. En el marco de esta importante celebración el Pr. Segundo Contreras quien trabajó arduamente en los inicios de esta iglesia, junto a su esposa Ana María relató diversas anécdotas y situaciones vividas cómo así también la alegría de ver el crecimiento actual de la feligresía. Por su parte, la pastora Valeria se refirió a los preparativos del evento del sábado y a los proyectos a futuro como la construcción del nuevo templo y otras dependencias, en el predio adquirido en este 2025, y cuya superficie es de dos hectáreas. Al final del programa, los pastores hicieron una invitación extensiva a toda la comunidad para participar de la alabanza, adoración y agradecimiento a Dios por estos 50 años como así también por la predicación de La Biblia en nuestra ciudad. Entre los invitados especiales que han comprometido su asistencia se contará con la visita del Pr. Andrés Araya de la ciudad de Cinco Saltos, Río Negro. La familia Contreras-Felice agradece al Pr. Y periodista Daniel Cuccaro la gentileza del espacio cedido en su programa. A continuación el audio de la entrevista.

