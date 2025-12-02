Facundo Risso, cineasta: «12 Apóstoles tuvo muy buena recepción. Les va a gustar mucho»

(ver flyer) El director, guionista y productor cinematográfico Facundo Risso llegará este miércoles 3 a nuestra ciudad para presentar su película “12 Apóstoles” en el Teatro Español y realizar un casting para su próximo proyecto, «Proyecto Fauna». La actividad es impulsada junto al Centro Cultural «El Caldero». Risso, nacido en Chivilcoy y con casi 20 años de trayectoria en el cine y la televisión, actualmente conduce la productora «Puro Campo Films». Ha trabajado en MTV Hits, realizó videoclips y colaboró con figuras como Pablo Trapero y Luis Puenzo. “12 Apóstoles” es su tercer largometraje. «Tengo lindos recuerdos de Las Flores, por supuesto. Para el film recuerdo que elegimos el ex frigorífico porque me pareció un lugar ideal para filmar algunas escenas que el guión requería», expresó este martes en comunicación telefónica con FM Alpha. Además de nuestra ciudad, «12 Apóstoles» también se filmó en Chivilcoy y Capital Federal. «Es un thriller conspirativo con mucho suspenso y acción. Mañana la vamos a presentar a las 20hs. en el Teatro Español pero además vamos a aprovechar para realizar un casting para mi próximo proyecto que es Proyecto Fauna. Al igual que 12 Apóstoles es un thriller con tintes policiales para filmar en 2026. Actualmente estamos haciendo el casting en diferentes ciudades y mañana será el turno de Las Flores. Así que les pedimos que nos acompañen».