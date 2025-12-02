Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 8va. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 8va. fecha del Clausura1 minuto de lectura
(foto archivo) Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la octava fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: La Terraza 0-Porteño 2 (Reyno y P. Sández), Atlético 2 (Castaño-Piralli)- El Hollín 0, El Bosque 1 (Pereyra)-Bandera Blanca 4 (3 Odera y Gioiosa), Gorchs 1 (Luján)-Construcciones Landa 3 (Amendolare, Arévalo y Mignola), Juventud Unida 0-Los Amigos 1 (Maciel) y CUF 0-Rosas 2 (Franco y Acosta). Libre estuvo Avellaneda. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 7 de diciembre.