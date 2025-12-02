BM – martes 2 de diciembre

GANADORES DEL XIX CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores anuncia los ganadores de la XIX Edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”. Para el género Cuento hubo 176 obras participantes, sobre las que trabajó el Jurado de preselección. Luego, Pablo De Santis, Silvia Hopenhayn y Ángela Pradelli, decidieron otorgar el primer premio a Sebastián Alejo Martínez Piñeiro, por el libro El secreto de las porcelanas, presentado bajo el pseudónimo de Peter Pan. Asimismo, se acordó una mención para Oslo, de Guido Mauas. En poesía se recibieron 170 libros. El Jurado, integrado por Rafael Felipe Oteriño, Susana Szwarc y Jorge Chiesa, premió A dónde regresa un río, de María Belén Checchi Chale. También decidió dar la primera mención a Lejos de las cosas que importan, de María Fernanda Pérez Bodría; y la segunda a Apuntes sobre pintura, de Darío Alfredo Villalba. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal. Durante el acto se presentarán, también, los dos libros que se publicaron este año y que corresponden al premio de la edición anterior.

SE AGUARDA CON EXPECTATIVA LA 11ª EDICIÓN DE LA FIESTA DEL CORDERO DESHUESADO Este domingo 7 de diciembre en el paraje rural Rosas se celebrará la 11º edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado, un evento popular organizado por el CEPT Nº 37 con apoyo de la Municipalidad de Las Flores. El éxito siempre ha caracterizado a este encuentro gastronómico, lugar donde se destaca la llegada también de visitantes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Además del gran almuerzo multitudinario, quienes asistan al encuentro festivo tendrán la posibilidad de disfrutar de diferentes números artísticos. Con la conducción en el escenario de Jimena Pellejero y Julio González Canú, actuarán: Los del Pueblo, Pasión Tropical, Los Magníficos del Litoral, Guillermo Rasetti, Luna Negra, Francisco Cabral, Azeta DJ, Sentimiento por lo Nuestro; la danza estará también presente con el grupo “El Entrevero” y el Ballet Municipal que conduce Jonatán Barrios. El valor de la tarjeta ha sido prefijado $35.000 y para menores de 12 años se ha asignado un valor de 15.000 pesos. Para reservas comunicarse a los teléfonos 2244-423389 y 2494-559207.

CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO, ANA PAULA TORRES DÍAZ Y GUILLERMO SUPATTO SE DESTACARON EN EL CAMPEONATO ARGENTINO Y SELECTIVO DE MENORES La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la magnífica presentación de palistas de Canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino y Selectivo de Menores, que se llevó a cabo durante el fin de semana en la localidad de bonaerense de Colón. Luego de adjudicarse la Copa Bi Nacional en el mes de octubre, Ana Paula Torres Díaz y Francisca Abrego conquistaron la Medalla de Bronce en la regata de K2 y obtuvieron la presea plateada en K4, junto a Luna Díaz Traverso y Juana Collado del Club La Botera de Gral. Villegas. Por otro lado, Francisca Abrego y Franchesco Guidi (La Botera de Gral. Villegas) se consagraron campeones en la competencia de K2 mixto. En cuanto a la participación de Guillermo Supatto, debemos consignar que se sumó al K4 del Club La Botera de Gral. Villegas, alcanzando un importante cuarto puesto. El esfuerzo, dedicación y compromiso de los jóvenes a lo largo de la temporada, sumado a la experiencia y conocimiento de sus entrenadores Juan Ignacio Cáceres y Hugo Rosas, se vio reflejado en este evento de semejante magnitud.

ORGULLO FLORENSE: ARTISTAS LOCALES CLASIFICADOS AL PRE-COSQUIN 2026 NOS REPRESENTARÁN EN CÓRDOBA En diferentes subsedes y en distintas disciplinas, Las Flores tendrá sus representantes en el Pre-Cosquín del año próximo, un evento que se realizará en los primeros días de enero en la provincia de Córdoba. Clasificaron en la subsede de la ciudad de Leandro Alem: Ezequiel Ailán con el tema “Coplera” en el rubro Canción Inédita, mientras que Florencia Santángelo y Martín Asenía aseguraron su pase en el rubro Pareja de Baile Tradicional. En tanto, en la sede Alberti (Buenos Aires), lograron su próxima participación en la ciudad cordobesa: Juan Segundo Sondón en el rubro Solista Malambo y Juan Carlos Sondón con el tema “Rancho triste” en el rubro Canción Inédita. La tan ansiada clasificación a la etapa previa del gran festival mayor del folclore argentino, la logró también este fin de semana en Santa Teresita y en el rubro Canción Inédita Facundo Sondón, quien con el tema “Arde el monte” quien estuvo acompañado por el grupo “Matreros”, conjunto de raíz nativa florense integrado también por los músicos Emiliano Vidal, Walter Tamburrino y Ezequiel Ailán. Para todos ellos felicitaciones por los logros obtenidos.

