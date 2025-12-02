2 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Accidente en Ruta 30: un colectivo y una combi chocaron cerca de Rauch y hay cuatro heridos leves

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

Un accidente entre un colectivo de la empresa Vía Bariloche y una combi privada dejó cuatro heridos leves este martes por la mañana en la Ruta Provincial 30, a unos 30 kilómetros de la zona urbana de Rauch, en dirección a Las Flores. Según informó la Policía Comunal, el choque ocurrió en circunstancias que aún se tratan de establecer. El micro, que viajaba con destino Punta Alta – Pablo Nogués, transportaba a 27 pasajeros, todos ellos sin lesiones. En la combi “El Progreso”, que iba rumbo a Avellaneda – Tandil, el chofer y tres pasajeros sufrieron politraumatismos leves y fueron derivados al Hospital Municipal de Rauch. Las autoridades señalaron que ninguno presenta riesgo de vida. En la zona trabajó personal de Policía Científica, mientras que la causa quedó caratulada como “Lesiones culposas leves”. Interviene la fiscal Dra. Marsiglio, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Azul, de acuerdo al parte difundido por el comisario Gabriel Sosa, jefe de la Estación de Policía Comunal de Rauch.

Fuente: La Noticia 1

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3 en Azul

2 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Números que impactan: en Azul se actualizó el cartel de las víctimas en la ruta 3

3 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Tandil vuelve a tener el salame más largo del mundo: 487,22 metros

3 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 8va. fecha del Clausura

2 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – martes 2 de diciembre

44 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Accidente en Ruta 30: un colectivo y una combi chocaron cerca de Rauch y hay cuatro heridos leves

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía este miércoles

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.