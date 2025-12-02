Corte programado de energía este miércoles

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores informa a sus asociados que el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el horario de 06:30 a 08:30, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de efectuar tareas de mantenimiento en la red.

Zonas afectadas (estimadas):

– Línea Noroeste

– Línea vecinos del Noroeste

– Sectores aledaños al Parque Plaza Montero, “El Country” y loteos del sector Noroeste

Se recuerda que las zonas mencionadas son estimadas. Los asociados que necesiten confirmar con precisión si su domicilio será alcanzado por el corte pueden acercarse al Sector Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244)-442063. La realización de los trabajos quedará supeditada a las condiciones climáticas y será suspendida en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.

