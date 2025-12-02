La Legislatura bonaerense declaró Monumento Histórico a la Escuela Normal

El diputado bonaerense del bloque Somos Buenos Aires, Matías Civale, celebró la reciente sanción de un proyecto de ley de su autoría, que declara “Monumento Histórico incorporado al Patrimonio Cultural de la provincia” a la ex-escuela Mixta Nacional “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el partido de Las Flores. “Este paso permite proteger un patrimonio que forma parte de nuestra identidad y de la historia educativa de la ciudad. Un reclamo de décadas de docentes, exalumnos y vecinos”, remarcó el legislador bonaerense de la Quinta sección electoral, luego de que el Senado bonaerense convirtiera en ley la iniciativa. Según precisó Civale, la declaración del edificio como Monumento Histórico Arquitectónico donde actualmente funcionan las escuelas primaria N°43, Escuela Secundaria N°2 y el Jardín N° 907 “permite proteger un patrimonio que forma parte de nuestra identidad y de la historia educativa de Las Flores”. Es preciso señalar que, la declaración de Monumento Histórico Arquitectónico del inmueble de la exescuela Mixta Nacional ‘Domingo Faustino Sarmiento’”, fue sancionada durante la sesión doble con motivo del tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva elevadas por el Ejecutivo provincial. De acuerdo con la legislación provincial, los inmuebles declarados definitivamente como Patrimonio Cultural estarán libres de cargas impositivas y no podrán ser intervenidos en todo o en parte, ni vendidos; transferidos, gravados, hipotecados o enajenados, sin intervención y aprobación de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. En detalle, la creación de la escuela normal de Las Flores fue el resultado de un largo proceso de tramitaciones, realizadas por una Comisión de vecinos ante las autoridades nacionales. Entre 1930 y 1936, la construcción del actual edificio delimitada por las calles Las Heras, Moreno, Pueyrredón y Avellaneda. Fue dirigida por arquitectos españoles y ejecutada por el constructor florense Juan Cingolani. Según indicó Civale, el inmueble posee una morfología y técnicas constructivas de características altamente identitarias, conformando lo que se han denominado “Escuelas Palacio”. “El edificio posee ciertos elementos compositivos ornamentales que dan un acento de identificación y verifican la calidad de su diseño arquitectónico logrando el valor de identidad y simbolismo”, concluyó.

Fuente: Diputados Bonaerenses

