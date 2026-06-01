Viviendas: se dieron a conocer precisiones del sorteo del jueves

En conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en el salón rojo municipal, el intendente municipal interino, Prof. Fabián Blanstein, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Humano. Dra. Mariángeles Basile y el director general del Área Dominial del municipio, Dr. Javier Di Giano, anunciaron formalmente que el próximo jueves 4 de junio. «Estamos viviendo un momento muy especial porque falta cada vez menos para el sorteo de las 110 viviendas que están próximas a entregarse. Para nosotros, como gestión municipal, es un orgullo enorme cumplir el sueño de 110 florenses que finalmente alcanzarán el techo propio. Es una inmensa alegría», afirmó Blanstein. «Tenemos 38 viviendas en el Barrio Raúl Alfonsín que se encuentran aproximadamente en un 99% de ejecución y 72 viviendas en el Barrio Los Ceibos que están en un 90% que seguramente terminarán antes de fin de año. Tenemos cerca de 1300 familias aspirantes a una vivienda y por eso nos hemos obsesionado a que todo el proceso se realice con total y absoluta transparencia», subrayó luego. Por su parte, la Dra. Basile destacó la labor del equipo de trabajadoras sociales que analizaron la situación de los aspirantes. «Se trabajó durante mucho tiempo haciendo todo de manera muy minuciosa», resaltó la funcionaria. En tanto que que el Dr. Di Giano aclaró que «todos los participantes en el sorteo deben estar necesariamente inscriptos en un registro de aspirantes cuya administración le corresponde al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires». En otro orden, se remarcó que los datos personales están protegidos en la Ley nacional 25.326 (entendiendo como datos sensibles, por ejemplo, a los vinculados a la salud, a discapacidad, entre otros) por lo que es importante hacer todo lo necesario para que los datos personales no circulen, por ejemplo, en redes sociales. Estas circunstancias obligan al Ejecutivo a obrar con prudencia al momento de manipular los listados, los cuales se encuentran a total disposición de familias que tienen el derecho de conocer su situación también de los ediles ante el pedido de cualquier vecino. Las autoridades remarcaron con énfasis que el proceso del sorteo que tendrá lugar el jueves 4 de junio a las 14 horas (con transmisión oficial y a través de los medios) se hará con total transparencia y con la presencia además de personal del mencionado instituto y de la Escribanía General de Gobierno, para que todo se realice tal como corresponde. Para el mismo además se invita a participar a los concejales de todos los bloques. Entre otras informaciones, se puntualizó que hay distintas categorías que son: para familias con algún integrante con discapacidad, trabajadores municipales y un sorteo general del que participarán además las personas que no resulten beneficiadas en las categorías anteriores, por lo que tendrán doble chance. Asimismo, hay 4 viviendas adaptadas para el uso de sillas de ruedas y hubo 4 designaciones cuya potestad tiene el Ejecutivo (según se establece en las normativas) por casos excepcionales y minuciosamente analizados que así lo requieren. Al respecto, también se comentó que en total eran 10 pero se determinó no tomar esa posibilidad y las 6 viviendas restantes serán incluidas en el sorteo general y que las casas son solamente para florenses porque es requisito excluyente y obligatorio que el postulante demuestre una residencia mínima de 10 años en la ciudad. “Que los debates menores no opaquen este logro colectivo, de Estado presente, de planificaciones, de gestiones y muchos procesos que se fueron realizando y que se logra en un contexto muy difícil de país, de provincia y de nuestro territorio”, manifestó el jefe comunal. En el final se recuerda a la comunidad que desde el viernes 29, los listados se encuentran en el Concejo Deliberante, en Regularización Dominial, Desarrollo Humano y pueden consultarse también en el Palacio Municipal. A su vez, los interesados pueden consultar su número de sorteo a través de la página web.

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