2 de junio: acto por el Día del Bombero Voluntario

2 de junio: acto por el Día del Bombero Voluntario1 minuto de lectura
La entidad bomberil dio a conocer el cronograma oficial del acto conmemorativo del próximo 2 de junio. El mismo es el siguiente:
8:00 HS. TOQUE DE SIRENA. 8:30 HS. FORMACION DE PERSONAL CUERPO ACTIVO. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL ARGENTINA. HIMNO NACIONAL ARGENTINO. COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE BOMBEROS. MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACION DE MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA Y BOMBEROS FALLECIDOS. ENTREGA DE GRADOS JERARQUICOS. PALABRAS ALUSIVAS A LA FECHA. DESCONCENTRACION. 9:00 HS. DESAYUNO. 10:00 HS. COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO
LOCAL. 11:30 HS. VISITA AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ING. ALBERTO GELENE Y COLOCACION DE PALMA AL GRAL. DON JOSE DE SAN MARTIN. LUEGO, RECORRIDA POR NUESTRA CIUDAD.