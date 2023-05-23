23 de mayo de 2023

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

2 de junio: acto por el Día del Bombero Voluntario

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

La entidad bomberil dio a conocer el cronograma oficial del acto conmemorativo del próximo 2 de junio. El mismo es el siguiente:
8:00 HS. TOQUE DE SIRENA. 8:30 HS. FORMACION DE PERSONAL CUERPO ACTIVO. IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL ARGENTINA. HIMNO NACIONAL ARGENTINO. COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE BOMBEROS. MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACION DE MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA Y BOMBEROS FALLECIDOS. ENTREGA DE GRADOS JERARQUICOS. PALABRAS ALUSIVAS A LA FECHA. DESCONCENTRACION. 9:00 HS. DESAYUNO. 10:00 HS. COLOCACION DE OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO
LOCAL. 11:30 HS. VISITA AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ING. ALBERTO GELENE Y COLOCACION DE PALMA AL GRAL. DON JOSE DE SAN MARTIN. LUEGO, RECORRIDA POR NUESTRA CIUDAD.

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Hugo Núñez, Pte. de la Liga de Fútbol: «Vimos paridad entre los equipos participantes»

4 mins atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Música latinoamericana en la Biblioteca Popular

26 mins atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – martes 23 de mayo

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Hugo Núñez, Pte. de la Liga de Fútbol: «Vimos paridad entre los equipos participantes»

4 mins atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Música latinoamericana en la Biblioteca Popular

26 mins atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – martes 23 de mayo

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Policiales: Patrulla Rural detuvo a galgueros e intercepta vehículo cuyo conductor venía «pasado de copas»

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Director : Ernesto Varela.