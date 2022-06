2 de junio: se llevó a cabo el Acto por el Día del Bombero Voluntario

Como es tradición, luego del toque de sirena que tuvo lugar a las 8 horas, se procedió a la formación del personal del cuerpo activo en el cuartel de calle Pueyrredón 531. Con el izamiento de la enseña nacional se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente se colocó una ofrenda floral al pie del Monumento al Bombero, hubo un minuto de silencio para los fundadores de la Asociación y Miembros de la Comisión Directiva fallecidos. Con el cambio de abanderado y escolta y la entrega de grados jerárquicos se escucharon luego palabras alusivas a la fecha. El Jefe del Cuerpo Activo, Sub-comandante Daniel Terán, al dirigirse a los presentes manifestó que «quiero agradecer a todos los integrantes del cuerpo activo por todo el desempeño que ha tenido durante estos años de pandemia en la labor para cubrir los siniestros. Es un honor tenerlos hoy acá». Seguidamente, el Presidente de la Asociación, Comandante Mayor Carlos Pila manifestó que «hablar en un día como hoy donde se juntan tantos recuerdos lindos y otros no tanto no es fácil. Me refiero al recuerdo de los que ya no están con nosotros nos duele un poco. Pero también recuerdos lindos por ver una institución bomberil cómo sigue adelante, tan grande y tan bien preparada. No sólo en lo material sino en lo personal». Finalmente, el intendente Alberto Gelené saludó a los bomberos en su día y expresó que «es un nuevo año de encontrarnos con la emoción y el sentimiento de lo que significa estar al lado de nuestros queridos bomberos voluntarios y de lo que significa para nuestros vecinos el abnegado deseo de pertenecer, exponerse, cumplir y estar dispuestos las 24 horas los 365 días del años para honrar esa vocación de servicio en cada acontecer que nuestra comunidad requiere para cualquier acontecimiento. Reconocemos una vez más la labor y estar a disposición siempre de nuestros bomberos, de la institución».

Audio Sub-comandante Daniel Terán:

Audio Comandante Mayor Carlos Pila:

Audio Intendente Alberto Gelené:

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram