20mo. aniversario de «Miradas en Relieve»: conversatorio este viernes con especialistas en baja visión y ceguera

Con motivo de celebrar su 20mo. aniversario, la Asociación «Miradas en Relieve» invita a la comunidad a un conversatorio con la presencia de Graciela Morel y Alberto Klauser, especialistas en rehabilitación visual de personas con baja visión y ceguera. El mismo se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre a las 18hs. en el Salón Rojo municipal. Este encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre diversos temas. Como cierre de este encuentro, actuará el Coro Polifónico Municipal, dirigido por el Prof. Miguel Polito.

About The Author