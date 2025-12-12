«Del Borde Teatro»: nueva función de «Retrato de un robo que salió mal»

Con dirección de Hernán Verteramo y actuaciones de Dante Petrosino, Milo Oliveto, Sophie Lagos, Valentina Pauleau y Mateo Casey, «Retrato de un robo que salió bastante mal» es una divertida comedia en la que una malvada millonaria explota a su sirviente para obtener unas ganancias que no necesita. Con la complicidad de Vincent, su agente de arte, Chela obligará a Carlos a pintar cuadros sin descanso, para venderlos por millones pero su nieta Ludmila, junto a su amigo Ezequiel, intentarán engañar a la abuela millonaria, generando una trama donde reinan las traiciones y los engaños. La propuesta, apta para todo público, cuenta con la asistencia de dirección de Caetana Verteramo y se presentará hoy viernes 12/12 a las 19:30hs. y el sábado 13/12 a las 20:30hs., siempre con entrada a la gorra. El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

Redes: @delbordeteatro

Del Borde Teatro

Bernardo de Irigoyen 570, Las Flores, provincia de Buenos Aires, Argentina

Te.: 54 2244 441926

Web: www.delbordeteatro.wixsite.com/delbordeteatro

Facebook: Del Borde Teatro

