12 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La EP 27 «El Despunte» celebrará este viernes sus 100 años

1 minuto de lectura
36 minutos atrás Fm Alpha

Luego de varias suspensiones por las condiciones climáticas adversas este viernes 12 de diciembre a las 18hs. se realizará el acto conmemorativo con motivo del centenario de una de las escuelas ubicadas en la zona rural de nuestro Partido. Asistirán autoridades locales e invitados especiales. Toda la comunidad está invitada a participar de tan significativo hecho. Al finalizar se realizará una cena a la canasta. Los esperamos.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Gran Barata en Colorín Colorado -40 %

42 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 12 de diciembre

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Exitosa operación a Ciro

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

La EP 27 «El Despunte» celebrará este viernes sus 100 años

36 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Barata en Colorín Colorado -40 %

42 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – viernes 12 de diciembre

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Investigadores británicos sustituyen hasta un 33% del cemento en el hormigón con conchas marinas, reduciendo un 36% las emisiones

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.