La EP 27 «El Despunte» celebrará este viernes sus 100 años

Luego de varias suspensiones por las condiciones climáticas adversas este viernes 12 de diciembre a las 18hs. se realizará el acto conmemorativo con motivo del centenario de una de las escuelas ubicadas en la zona rural de nuestro Partido. Asistirán autoridades locales e invitados especiales. Toda la comunidad está invitada a participar de tan significativo hecho. Al finalizar se realizará una cena a la canasta. Los esperamos.

