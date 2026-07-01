800 ejemplares ingresaron para la 7ma. Expo de aves en La Rural

Nos dimos una vuelta por la Sociedad Rural de Las Flores. Con una puesta llamativa como merecen las exposiciones de nivel nacional, esta mañana comenzaron los jueces internacionales y de La Plata a evaluar la calidad de las aves. Son 6 en total donde debatirán y analizarán las distintas especies de aves y sus cualidades.

Ingresaron 800 ejemplares y va en aumento, ya que el año pasado en la localidad de Ayacucho fueron alrededor de 700 aves. El evento es organizado por la Asociación del Sur del Salado, entidad que asocia a los criadores de Ayacucho, Rauch y Las Flores.

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