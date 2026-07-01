Nueva etapa: el gobierno entregó a privados la operación de la Ruta 3

Los tramos Pampa y Sur-Atlántico-Acceso Sur dejan de estar bajo control de la empresa estatal Corredores Viales y pasan desde este 1 de julio a manos de los consorcios que se impusieron en la licitación de la Etapa II-A. El Gobierno avanzó con un nuevo paso dentro de su plan de concesiones viales y a partir de este miércoles un grupo de empresas privadas pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de un conjunto de rutas y autopistas que hasta ahora estaban bajo la órbita estatal. La medida se enmarca en la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la administración nacional busca transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial del país. Los tramos involucrados son dos: el Tramo Pampa, que corresponde a la Ruta Nacional 5, y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Caputo definió a ambos corredores como “estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa».

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