María Belén Galanes: «Vamos a continuar con los operativos de limpieza»

La 91.5 habló este miércoles con la titular de la Dirección de Servicios Urbanos, quien detalló los dos amplios operativos de limpieza realizados hasta el momento al tiempo que confirmó que es intención continuar en distintos puntos de la ciudad, apelando a la colaboración de los vecinos. «Hasta ahora las dos salidas que se han realizado con el equipo del Área fueron realmente productivas. Comenzamos por el Barrio Traut pero luego nos extendimos a la zona de Bandera Blanca, Barrio 25 de Mayo, Barrio Las Flores, etc. Y en la salida del último sábado nos hicimos presente por la zona de la Avda. Carramasa, Los Manzanares, Barrio Policía, etc. Hemos elegido hacerlo un día sábado por la mañana que es la posibilidad de contar con buena parte del parque vial que posee el Corralón. Y también con el valioso trabajo de todo el personal que sale a recorrer cada sector», sostuvo Galanes. «Este jueves volvemos a toda la zona de Barrio Traut haciendo hincapié con el retiro de neumáticos que se han visto muchos por allí. Y luego es intención seguir por otros lugares».

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