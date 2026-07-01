1 de julio de 2026

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Farmacias de turno Julio 2026

1 hora atrás Fm Alpha

El Colegio de Farmacéuticos dio a conocer las farmacias de turno para el séptimo mes del año. Recordamos también que las farmacias permanecen cerradas los días sábados (mañana y tarde) con excepción de la que se encuentre de turno.

📅 CRONOGRAMA DÍA POR DÍA

Miércoles 1: Soraluce

Jueves 2: Paculnis

Viernes 3: Pasteur

Sábado 4: San Martín

Domingo 5: Nieto

Lunes 6: Mafren

Martes 7: Giraldi

Miércoles 8: Di Bernardi

Jueves 9: Manzotti

Viernes 10: Argentina

Sábado 11: Soraluce

Domingo 12: Paculnis

Lunes 13: Pasteur

Martes 14: San Martín

Miércoles 15: Nieto

Jueves 16: Mafren

Viernes 17: Giraldi

Sábado 18: Di Bernardi

Domingo 19: Manzotti

Lunes 20: Argentina

Martes 21: Soraluce

Miércoles 22: Paculnis

Jueves 23: Pasteur

Viernes 24: San Martín

Sábado 25: Nieto

Domingo 26: Mafren

Lunes 27: Giraldi

Martes 28: Di Bernardi

Miércoles 29: Manzotti

Jueves 30: Argentina

Viernes 31: Soraluce

📞 TELÉFONOS Y DIRECCIONES ÚTILES

Soraluce: Av. Avellaneda 777 | Tel: 450085

Paculnis: San Martín 911 | Tel: 450688

Pasteur: Pueyrredón 515 | Tel: 452250

San Martín: San Martín 567 | Tel: 452223

Nieto: Av. Pte. Perón 697 | Cel: 2244-440994

Mafren: San Martín 287 | Tel: 450783

Giraldi: Pte. Perón y Bdo. de Irigoyen | Tel: 440878

Di Bernardi: Av. San Martín y Gral. Paz | Tel: 452848

Manzotti: Harosteguy 315 | Tel: 453944

Argentina: H. Yrigoyen 444 | Tel: 452246

 

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