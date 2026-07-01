Farmacias de turno Julio 2026
El Colegio de Farmacéuticos dio a conocer las farmacias de turno para el séptimo mes del año. Recordamos también que las farmacias permanecen cerradas los días sábados (mañana y tarde) con excepción de la que se encuentre de turno.
📅 CRONOGRAMA DÍA POR DÍA
Miércoles 1: Soraluce
Jueves 2: Paculnis
Viernes 3: Pasteur
Sábado 4: San Martín
Domingo 5: Nieto
Lunes 6: Mafren
Martes 7: Giraldi
Miércoles 8: Di Bernardi
Jueves 9: Manzotti
Viernes 10: Argentina
Sábado 11: Soraluce
Domingo 12: Paculnis
Lunes 13: Pasteur
Martes 14: San Martín
Miércoles 15: Nieto
Jueves 16: Mafren
Viernes 17: Giraldi
Sábado 18: Di Bernardi
Domingo 19: Manzotti
Lunes 20: Argentina
Martes 21: Soraluce
Miércoles 22: Paculnis
Jueves 23: Pasteur
Viernes 24: San Martín
Sábado 25: Nieto
Domingo 26: Mafren
Lunes 27: Giraldi
Martes 28: Di Bernardi
Miércoles 29: Manzotti
Jueves 30: Argentina
Viernes 31: Soraluce
📞 TELÉFONOS Y DIRECCIONES ÚTILES
Soraluce: Av. Avellaneda 777 | Tel: 450085
Paculnis: San Martín 911 | Tel: 450688
Pasteur: Pueyrredón 515 | Tel: 452250
San Martín: San Martín 567 | Tel: 452223
Nieto: Av. Pte. Perón 697 | Cel: 2244-440994
Mafren: San Martín 287 | Tel: 450783
Giraldi: Pte. Perón y Bdo. de Irigoyen | Tel: 440878
Di Bernardi: Av. San Martín y Gral. Paz | Tel: 452848
Manzotti: Harosteguy 315 | Tel: 453944
Argentina: H. Yrigoyen 444 | Tel: 452246