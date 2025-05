Cuando Dios esta de tu lado, Jeremias Cardenas el agente que viajaba en el micro siniestrado

Toda la zona se encuentra consternada por el tremendo choque que se dio en ruta 3 kilometro 132 del martes 13, el mismo sucedió alrededor de las 4 de la mañana entre un micro de la empresa La Estrella – El Condor y un camión. Desde Las Flores viajaban un par de personas incluyendo a Jeremías Cárdenas, un joven policia que presta funciones en FBA Moreno motorizada. Jeremías, sufrió politraumatismos leves y se encuentra en nuestra ciudad.

Precavido en este momento tan sensible, solo nos contó algo ante al shock del tremendo siniestro. “Soy efectivo policial y no puedo dar una opinión abiertamente, mucho no vi, iba algo despierto en la 3er fila de asientos, por eso la saque tan barata, sentí cuando pega el chofer el volantazo y enseguida el impacto, todo en un segundo, después todo lo que pasó, sacar a los heridos, momentos terribles… más de eso no he expresado, no vi que pasó con el camión, por lo que dicen todos el camión es el que se cruza, es la primera vez que asisto en semejante siniestro, me dio mucha tristeza de los chicos que recién egresaban y algunos estaban muy heridos, es importande destacar la labor de los bomberos, todo muy coordinado y muy rapido…” contaba en exclusiva para FM ALPHA.

Los policías que viajaban en el micro:

Marcelo Daniel Oliveto (27), que cumple funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Martín, que lleva dos años en la fuerza, tuvo lesiones leves y subió en Azul.

Nahuel Cristian Fernando Salaberry (37) que sufrió politraumatismos, también es de Azul y cumplía funciones en la DDI de Avellaneda.

Ayelén Florencia Vázquez (25) que también subió en Azul y viajaba a Moreno donde integra la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Estuvo dentro de los heridos más graves por un golpe en la cabeza y se fracturó el fémur.

Walter Ariel Gómez (45) que es de Necochea y jefe de cursos de la UTOI, sufrió politraumatismos y lesiones leves de acuerdo al informe oficial.

Rocío Pamela Rodríguez (28) es de Benito Juárez y trabaja en el FBA de Pilar. También sufrió politraumatismos y lesiones leves.

Mateo David Agüero (19) trabaja en el FBA de Tres de Febrero y tuvo un desgarro y golpes. Ayudó a las víctimas a salir del micro.

Jimena Gisell Erdicoborda López (26) trabaja en la DDI y es de Lobería.

Julio Marcos Aguirre (29), que también subió en Azul y es oficial.

Martina Nahir Freitas (23), de Tapalqué y tiene como destino la UTOI de Ituzaingó. Sufrió politraumatismos leves.

Elián Jeremías Cárdenas (25), de Las Flores y cumple funciones en FBA Moreno. También sufrió politraumatismos leves.

About The Author