A 42 años de Malvinas: ofrenda floral y Acto centralizado en Plaza Mitre

Se cumplen este martes 2 de abril 42 años del Desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas . En nuestro ciudad el acto conmemorativo tuvo lugar esta mañana en Plaza Mitre junto al monumento que recuerda a nuestros soldados (ver video en nuestro Facebook). Luego del izamiento de la bandera nacional hicieron uso de la palabra la docente Lorena Sájara quien recordó a los ex combatientes. «Hablar de Malvinas es hablar de nuestro territorio. Así lo hacemos los docentes con nuestros alumnos durante todo el año cuando invitamos a nuestros veteranos de guerra a contarnos sus historias en las aulas. Hoy rendimos homenaje a todos los ex combatientes que estuvieron en nuestras islas», leyó la maestra. Por su parte, el ex combatiente Gustavo Mondini expresó que «cuando me eligieron para hablar hoy sentí un gran orgullo. Con el tiempo aprendí que todos quieren escuchar la historia. Si la guerra me hizo tanto mal por qué amo tanto a Malvinas, dirán ustedes. Odio a los que declararon una guerra sin pensar pero al mismo tiempo siento amor por una tierra maravillosa». Finalmente, el payador Mario Cabrera improvisó sobre la fecha en cuestión. Luego se entonó el Himno a Malvinas. Previamente se colocó una ofrenda floral y se izó la bandera argentina y la bandera de ex combatientes en la Plazoleta «Soldado de Malvinas», ubicada en el Barrio «Arturo Illia» (foto).

About The Author