A días de la Exposición Rural 2025: «La demanda de stands nos sobrepasó»

(foto archivo) El coordinador de la parte comercial de la Exposición Rural Las Flores 2025, Alfredo Peralta, confirmó este martes en FM Alpha que «estamos dejando prácticamente todo listo para la muestra de este año. Casualmente vengo del predio ya que estamos organizando cada metro cuadrado del lugar ya sea en los galpones como en los lugares al aire libre. La verdad que la demanda de stands nos ha sobrepasado. Quiero pedir disculpas porque son muchos los comerciantes, emprendedores e interesados que quieren estar y no hay lugar para todos», explicó. Más adelante, Peralta sostuvo que «la prioridad es siempre de la gente que está todos los años y son los primeros en llamarme porque quieren estar siempre». La muestra se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en el predio que la Sociedad Rural posee en Pte. Perón y ruta provincial 30 con entrada libre y gratuita.

