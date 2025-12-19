Aclaraciones, anuncios y análisis de gestión del intendente Gelené

En rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana de este viernes en el salón de audiencias municipal, el intendente Alberto Gelené hizo anuncios y brindó información sobre distintos temas referidos a las áreas municipales. Compartió, en primera instancia, algunas aclaraciones tras los dichos falaces sobre su persona y la función política, los cuales fueron vertidos por un productor rural en un medio nacional. En este marco, el intendente Gelené reafirmó el compromiso de continuar con el desarrollo y la productividad a través de las gestiones – como se realizan permanentemente, destacando además el esfuerzo del personal municipal y de todos los equipos – para la ejecución de nuevas obras y así efectivizar la reconstrucción de la red vial y el estabilizado de los caminos rurales afectados como consecuencia de la importante inundación que se registró este año en la región. Al respecto, informó que días pasados se concretó la firma de un nuevo acuerdo con Provincia Leasing para la adquisición de dos nuevas maquinarias que permitirán fortalecer las tareas destinadas a servicios públicos en beneficio de los vecinos de todo el partido. En otros términos, Gelené señaló que “estamos culminando un año con una situación financiera transparente, ordenada pero compleja” que ha conllevado un gran esfuerzo para cumplir con los objetivos de cerrar el año con el pago aguinaldo que será acreditado el miércoles 24 de diciembre y del sueldo correspondiente a diciembre que se abonará el día 31. En este sentido también se comunicó que fue elevado formalmente al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026 para ser tratado por el cuerpo legislativo recientemente conformado. Este proyecto estima continuar valorizando el desempeño de los trabajadores municipales en todas las áreas que hacen posible el funcionamiento del municipio y se propone una recuperación del 20% de los sueldos (con un 5% de aumento que se concretará en enero), tan “castigados” durante este año, y una actualización de las tasas (sin generar nuevas) que se readecuan a la desvalorización y el aumento de mucho de los insumos para la prestación de servicios. Por último, el intendente destacó el desarrollo de todas las acciones que se llevan adelante, tanto en lo que refiere a seguridad, a cultura, salud, deportes, y mas, todos sectores muy importantes y por los cuales se trabaja incansablemente porque son de gran relevancia para la comunidad.

