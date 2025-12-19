19 de diciembre de 2025

Fuerte embestida en Pueyrredón y Alsina

3 horas atrás Fm Alpha

El hecho ocurrió pasadas las 14.30 hs cuando por calle Pueyrredon circulaba un Chevrolet Corsa 2 puertas color gris con una pareja a bordo, al cruzar calle Alsina, es embestida por una moto Suzuki de mediana cilindrada conducida por un joven sin casco. El fuerte golpe, hizo que el conductor del biciclo cayera 5 metros del lugar del hecho, ocacionandole politraumatismos, siendo posteriormente asistido y trasladado por la ambulancia hacia el hospital para su control. Trabajo en el hecho. Hospital y Policía Comunal.

