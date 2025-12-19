¡Bienvenido Ciro!: el pequeño guerrero recibió el alta y volvió a nuestra ciudad

Luego que su mamá Silvina anunciara en redes sociales el inminente regreso a Las Flores, en la mañana de este viernes una emotiva caravana de autos con familiares portando globos de colores y carteles alusivos recorrió las calles hasta llegar a la casa familiar. «Estamos muy felices y la verdad que no veíamos la hora de volver a nuestro hogar. Queremos volver a agradecer a todos aquellos que se preocuparon por Ciro. Nos hemos sentido muy acompañados en todo este tiempo», contó a FM Alpha. «Ahora vamos a quedarnos en casa, procurar que él esté lo más cómodo posible y luego regresar para los siguientes estudios», expresó finalmente.

