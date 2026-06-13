Acompañamiento Terapéutico: exitoso conversatorio organizado por el CFL Nro. 402

Se vivió en la tarde del jueves el 1° Conversatorio «Acompañar es convertir lo difícil en posible», organizado por la instructora profesora de psicología y psicóloga social, Johana Arévalo y las estudiantes del curso de Acompañamiento Terapéutico del CFL N° 402. Más de 70 personas participaron de este espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, donde familias, profesionales, estudiantes e instituciones compartieron experiencias y saberes sobre discapacidad, neurodivergencias e inclusión. «Queremos agradecer especialmente a las familias que generosamente compartieron sus historias de vida, permitiéndonos comprender que acompañar es construir oportunidades, promover autonomía y fortalecer redes de apoyo. También destacamos la presencia de profesionales de la salud, referentes institucionales, organizaciones de la comunidad, estudiantes de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico del ISFDyT N° 152.