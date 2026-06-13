Concejo Deliberante: se llevó adelante una nueva sesión ordinaria

El pasado jueves 11 de junio se realizó una nueva sesión ordinaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La jornada fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la mayoría de los ediles que integran los distintos bloques políticos. Durante la sesión se abordaron los 22 temas que integraban el Orden del Día, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación, los cuales fueron puestos a consideración por el Cuerpo Legislativo. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó avanzando en el análisis y tratamiento de los distintos asuntos que forman parte de la agenda legislativa local. Hubo temas salientes como el pedido de informes sobre el Plan de Ordenamiento Urbano. Al respecto, la concejal Luciana Plini (Bloque Adelante Las Flores) explicó que «esta solicitud surge porque como es de conocimiento público hace ya varios meses se ven modificaciones significativas en el centro de la ciudad ya sea en la Avda san Martín (doble mano, rotonda, etc.). Queremos saber si hay algún tipo de evaluación, análisis o resultados con respecto a esta importante transformación en el tránsito y si ha contribuido al ordenamiento y si bajó la estadística de accidentes. En definitiva, informar la situación actual del tránsito en la ciudad». Por otro lado, el tema sorteo de viviendas también fue de lo más destacado en el recinto. La concejal Damiana Torreta (Bloque Adelante Juntos) manifestó que «mencionar todo lo que pasó la semana pasada sería redundar sobre un tema que ya es púbico. Es indignante lo que pasó y sobre todo cuando vienen personas que van a garantizar la transparencia y se olvidan de poner una bolilla. La verdad que uno se indigna porque ya sabremos que no habrá una solución justa. La que sea dejará perjudicado a un sector. Es terrible lo que pasó y con esta comunicación que hoy presentamos vamos a pedir explicaciones a los principales responsables que son el Instituto de la Vivienda y la Escribanía de Gobierno quienes celebraban el sorteo porque después cuando la cosa se puso fea no apareció nadie. Necesitamos una palabra oficial. No olvidamos del principal responsable que es el gobierno provincial que debían garantizar el sorteo. Hay un acta con el sorteo viciado que es lo único digamos oficial, necesitamos que eso se reconozca, hasta cuándo vamos a esperar». Posteriormente se conoció que el intendente interino, Prof. Fabián Blanstein, enviará al HCD un proyecto de ordenanza para anular el sorteo de las 72 viviendas y volver a realizarlo, esta vez por Lotería de la provincia de Buenos Aires, tal cual lo confirmó en rueda de prensa llevada a cabo ayer viernes.