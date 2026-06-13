13 de junio de 2026

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¡A preparar los abrigos!: domingo y lunes feriado con frío intenso

5 minutos atrás Fm Alpha

Luego de un viernes agradable con sol y cielo despejado el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante el fin de semana largo regirán condiciones climáticas inestables y como si fuera poco el ingreso de un frente frío. Para la tarde de hoy sábado tendremos cielo nublado, probabilidad de precipitaciones y una máxima de apenas 11 grados en tanto que el domingo habrá cielo mayormente despejado pero con una mínima «invernal» de 1 grado bajo cero y una máxima de apenas 10 grados. El lunes feriado, mucho sol con una mínima de 1 grado y una máxima de 15 grados. ¡A buscar los abrigos y no resfriarse!.

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