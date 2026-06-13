Parte de prensa Sub-ddi Las Flores (grooming)

Personal de la SUB-DDI Las Flores, habiendo efectuado diversas tareas investigativas en el marco del PP caratulado “S/ PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE MENORES – LAS FLORES” (GROOMING), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 22 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti; dió cumplimiento a una orden de allanamiento emanada por el Juzgado de Garantías interviniente.

La presente investigación se inició a raíz de un reporte proveniente del NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), el cual alertaba que, desde un abonado telefónico específico, se habrían enviado videos con contenido de abuso sexual infantil. En virtud de ello, personal especializado de la dependencia policial antes mencionada, llevó a cabo tareas investigativas, logrando identificar la persona vinculada al presente hecho, estableciendo su domicilio en Barrio Solidaridad de este medio.

En el marco de la diligencia de allanamiento, se procedió al secuestro de elementos que resultan de interés para la presente causa y serán sometidos a las pericias correspondientes.

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