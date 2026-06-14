El Taladro recibe a Ferro en el Cef n°6 en la primera final del apertura

El partido dará comienzo hoy domingo a las 15,30 Hs en el estadio de la avenida San Martín. Serán los primeros 90 minutos de los 180 que faltan para poder conocer al campeón de la primera etapa del año del futbol oficial de Las Flores. El encuentro será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

El torneo oficial que organiza la Liga de Futbol de Las Flores está llegando a su punto culmine.

Esta tarde desde las tres y media, el mítico estadio Orestes Propato del Centro de Educación Física N° 6, será testigo de la primera final del torneo Apertura 2026 en un choque que será protagonizado por dos clásicos rivales de nuestro futbol florense.

El Taladro, es un plantel mayormente integrado por jóvenes futbolistas, que además cuenta con un arquero experimentado como Juan Marcos Gaimaro, con el delantero Gabriel Cenzano (de varios años en primera división) y que también incorporó en el inicio del año al mediocampista Kevin Gentil, con pasado cercano en Estudiantes de Olavarría.

En tanto su rival de esta tarde Ferrocarril Roca, a su palmarés de tricampeón del futbol oficial de las Flores, le añade una estadística de alto nivel competitivo.

Los ferroviarios, marchan invictos y no pierden un partido en el futbol local desde los comienzos del año pasado. El equipo que hoy dirige Juan Cruz Candina entre los torneos 2025 y lo que va de su recorrido futbolístico 2026 en 38 partidos perdió un solo encuentro ante Juventud Unida el año anterior y se recuerda su derrota ante Unión Vecinal Etcheverry el mes pasado en el Pre Federal, un hecho que destaca su accionar futbolístico.

El gran encuentro entre El Taladro y Ferrocarril Roca, será transmisión central de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

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