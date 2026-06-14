14 de junio de 2026

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FM Alpha recibió la visita de los «peques» del Jardín Nro. 905 «Rincón de Amor»

3 minutos atrás Fm Alpha

En el marco del Día del Periodista que se celebró el pasado sábado 7 de junio, nuestra radio recibió el viernes último la cálida visita de los «peques» de la sala de 4 años del Jardín 905 «Rincón de Amor» junto a sus seños Nancy y María Fe. Los niños recorrieron las instalaciones de FM Alpha y jugaron por un rato a «los locutores» asombrados por los micrófonos y las luces del estudio mayor. «Conocer los medios en persona era un anhelo de los chicos luego de un trabajo de planificación que hicimos en el jardín en el marco de la fecha conmemorativa de los periodistas», dijeron las seños. Al finalizar su visita, nos obsequiaron una linda cartulina con los nombres de todos. ¡Gracias por venir!.

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