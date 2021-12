Actividades de Verano de la Secretaría de Deportes

(Ver Informe Prensa Municipal Completo) La Secretaría de Deportes informa que el próximo lunes 3 de enero se pondrán en marcha varias actividades, en el marco de la programación prevista para la temporada de verano 2022. En la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” comenzará la Colonia de Discapacidad y la Colonia para Adultos Mayores, en el horario de 9.30 a 13 hs y de 16 a 19 hs, respectivamente, mientras que en el Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes” se pondrá en marcha la Colonia Municipal, de 15 a 17.30 hs. Ese mismo día también dará inicio el Programa ATR (Acompañamiento de Trayectoria), que funciona desde septiembre, pero durante enero se denomina “Verano Más ATR” y se extiende hasta marzo. Se trata de un programa integral dependiente de la Dirección General de Escuelas que agrupa a chicos de los establecimientos educativos, donde se dictan clases deportivas, recreativas y acuáticas, de acuerdo al lugar designado. Este lunes se reunirán los profesores para establecer las pautas de trabajo, arrancando la actividad el próximo martes 4, de 9 a 13 hs. Las sedes de los alumnos de primaria son la EP1, EP2, EP21 y comparten el espacio del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, mientras que los estudiantes de secundaria se nuclean en la Escuela Técnica y en el Centro de Educación Física Nº 6. Cada jornada incluye desayuno y almuerzo. Por otro lado, como se informó oportunamente, todos los días se encuentra a disposición la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, de 14 a 19 hs, con servicio de enfermería y guardavidas. Con respecto a Beach Vóley, informamos inició la Escuelita Municipal de 10 a 12.30 hs en la Pileta Los 40, y también se organizarán torneos en los distintos Centro Recreativos, como así también profesores de la Secretaría de Deportes desarrollarán actividades recreativas con material deportivo y dentro del agua, además de enseñar a nadar, en el transcurso de enero y febrero. Finalmente, a mediados de enero, comenzarán los entrenamientos de Las Flores Hockey en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, pero luego alternará sus prácticas en El Club Toque Toque y en el Centro de Promoción Oeste, y también empezará la pretemporada de Las Flores Básquet en el gimnasio del Centro de Educación Física Nº 6.

MÁS APORTES PARA NUESTRA PRODUCCIÓN: ALBERTO GELENÉ FIRMÓ UN NUEVO CONVENIO POR 25 MILLONES DE PESOS A través de importantes gestiones en este último tiempo, el intendente Alberto Gelené, firmó un convenio por 25 millones de pesos con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez. El convenio comprende la compra de una retroexcavadora y un camión para trabajos en caminos rurales y obras para potenciar el desarrollo y la infraestructura para la producción agropecuaria y se encuentra convalidado por el Honorable Concejo Deliberante. Estuvieron presentes en la firma Ariel Martínez, jefe de gabinete de Agricultura y Ganadería y Emil Gelené.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 – PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS LIBRE Y TERCER DOSIS LIBRE PARA MAYORES DE 60 Y PERSONAL DE SALUD La Secretaría de Salud Pública de Las Flores informa que frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, se ha ampliado la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años. Por ello, todas las personas mayores de 3 años, que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para Astrazeneca / Sputnik V, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna), pueden recibir la segunda dosis, o la primera dosis, si no la tuviera, de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, en el vacunatorio le asignaran el turno correspondiente para su vacunación según el orden de dosis que se vaya completando. Para la tercer dosis o refuerzo la vacunación es libre para mayores de 60 años y personal de salud, para el resto de las personas los turnos son asignados por el Ministerio de Salud Pública Provincial. La aparición de nuevas variantes en el mundo y los nuevos casos en nuestra ciudad nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos. Si aún no te vacunaste, estás a tiempo de hacerlo. Acercate al vacunatorio local, en el Club Juventud Unida.

NUEVOS HORARIOS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE TESTEO DEL CAPS DARDO DÉCIMA La Secretaría de Salud Pública Informa que el centro de testeo del CAPS Dardo Décima, funciona desde hoy jueves 30 de diciembre de lunes a viernes, en su nuevo horario de 9 a 11 hs y de 18 a 20 hs. el cual se encuentra ubicado en las intersecciones de las calles Belgrano y Sordeaux. Y para las personas que requieran hisoparse y debido a las altas temperaturas les recomendamos: Llevar su botella de agua. Protector solar. Paraguas o sobrilla de mano para cubrirse del sol. Entre todos nos cuidamos ante esta nueva ola de casos.

CUIDADOS ANTE LA OLA DE CALOR ANUNCIADA PARA ESTOS DÍAS La Secretaría de Salud Pública, frente a la ola de calor en estado de Alerta Naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional informa a la comunidad los cuidados y prevenciones que se deben tomar durante estos días. Recomendaciones durante una ola de calor Se recomienda consumir mucho líquido (un mínimo de 2 litros), en especial agua fresca y de fuente confiable durante todo el día, aun si no se tiene sed. Una buena forma de asegurar esa cantidad es tomar 8 vasos. También es mejor evitar el consumo de infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas con mucha azúcar. Se recomienda comer liviano, como frutas y verduras; reducir la exigencia en la actividad física acostumbrada (por la mañana temprana o luego de la caída del sol) y usar ropa ligera, holgada, de colores claros. De ser posible llevar sombrero o gorra y anteojos oscuros. Se sugiere que tanto niños como adultos mayores eviten exponerse al sol, especialmente entre las 10 y las 16. En relación a los niños menores de 6 meses, es conveniente que la madre ofrezca el pecho con más frecuencia que la habitual. Para los niños mayores de 6 años, se aconseja ofrecerles bebidas en forma constante, aunque no lo pidan, como forma de evitar la deshidratación.

Los síntomas del golpe de calor El cuadro se produce por la pérdida de agua y sales esenciales que el cuerpo humano necesita para el buen funcionamiento. Entre sus síntomas, pueden presentarse: fiebre, sed intensa, sensación de calor sofocante, piel seca, dolor de estómago, falta de apetito y náuseas, dolor de cabeza, mareos e incluso el desmayo. En los bebés, también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal, irritabilidad y llanto.



Cómo actuar ante un golpe de calor Ante la aparición de los síntomas descriptos se deberá actuar de la siguiente manera:

Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Hacer que mantenga la cabeza un poco alta.

Intentar refrescarlo mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada.

Solicitar ayuda médica.

No consumir medicamentos antifebriles.



Ante cualquier inconveniente comunicarse al 441570 o ante emergencias al 107.

ENTREGA PROGRAMA MATERNO INFANTIL DE ENERO La Secretaría de Salud Pública informa a los beneficiarios del Programa Materno Infantil, que, durante el mes de enero, la entrega de leche se hará de la siguiente manera: En SALA 25 DE MAYO a los beneficiarios con domicilio en la zona resaltada en el mapa, calles Gral. Paz y Av. San Martín hacia Ruta 3. En la sede de la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, en Av. Rivadavia 463, se entregará a los que NO vivan en la zona anteriormente mencionada. La entrega se realizará desde el lunes 3 hasta el lunes 10 de enero inclusive, en el horario de 8 a 13 hs en ambos lugares. Se solicita que concurran con su DNI y estrictamente, frente la situación que se está atravesando por el Covid-19, recordamos que se debe utilizar el barbijo o tapaboca y mantener el distanciamiento social.

PIROTECNIA: RECOMENDACIONES PARA ESTAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Como cada año, ante la proximidad de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, y el consecuente uso indiscriminado de pirotecnia, muy común en estas fechas, la Municipalidad de Las Flores invita a todos los vecinos a evitar los festejos con elementos pirotécnicos que tanto afectan a las personas que padecen autismo y les provocan dolencias psíquicas, como así también a los animales que también sufren por los tremendos estruendos que emiten los mencionados elementos. La Municipalidad de Las Flores promueve y fomenta la utilización de “Más Luces Menos Ruidos” para disfrutar unas fiestas con espacio y respeto por y para todos y todas.

PARA DENUNCIAR EL USO DE PIROTECNIA PROHIBIDA LLAMA AL 45-2222 o al 44-6191. Antes de encender pirotecnia pensemos que la concientización comienza poniéndonos en el lugar del otro. Por unas fiestas sin pirotecnia. Festejemos todos. #MásLucesMenosRuidos

CONCIENTIZACIÓN: SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano, en el marco de los festejos por estas fiestas, invita a toda la comunidad a ser responsables con el consumo de alcohol. Recordá, SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES. Una opción posible si se planifica una salida grupal, es la del Conductor Alternativo, que además de cuidar la vida del conductor que bebe de más, también cuida y preserva la de terceros. #AlcoholAlVolanteCero

BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS SUPERIORES – SE EXTIENDE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL VIERNES 7 DE ENERO La Secretaría de Educación informa que se extiende hasta el viernes 7 de enero, de 7 a 14 hs, la inscripción y renovación del programa de Becas Municipales económicas y habitacionales para Estudios Superiores.

Documentación a presentar: Fotocopia del DNI del solicitante y del Tutor Legal, Constancias de ingresos (Recibos de sueldos o Declaración Jurada), Constancias de egresos del grupo familiar (Fotocopias de facturas de Agua, Gas, Luz, Celulares, Alquiler y ABL), Título Secundario, Analítico de materias aprobadas, Constancia de inscripción a la carrera para el año 2022 y Plan de estudios de la carrera elegida. Para mayor información: dirigirse a la Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem, 1º Piso en el horario de 7 a 14 Hs. o al Tel. 440956. Facebook: Educación Las Flores, mail becas@lasflores.gob.ar

Informe Prensa Municipal – jueves 30 de diciembre de 2021

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram