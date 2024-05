Acto del 25 de Mayo: «Que no haya odios ni enfrentamientos»

(galería de imágenes) Con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales, representantes de distintas instituciones locales, abanderados y escoltas de establecimientos educativos y público en general, se llevó a cabo en la mañana de hoy sábado en la plazoleta del Barrio «25 de Mayo» el acto centralizado por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo. Luego del izamiento de la bandera argentina en el mástil central se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentina. A continuación, hizo uso de la palabra la vecina y docente jubilada Clara Brizuela quien destacó la importancia de «seguir siendo libres con trabajo, apelando siempre a la verdad y que no nos falte fundamentalmente la dignidad». Brizuela realizó una reseña de su labor en el Club «Grullas de Papel» perteneciente a la Escuela Nro. 1. «Desde siempre hemos trabajado por la comunidad en paz y armonía. Por eso los invitamos a todos a seguir con esas acciones. Es una excelente ocasión para recordar nuestro pasado y tener siempre presentes los desafíos que implican ser libres porque la patria se hizo con esfuerzo y dedicación». Finalmente, al dejar su mensaje, el intendente Alberto Gelené resaltó las palabras de la docente. «Si hay algo que hoy tiene mucho significado es el trabajo por la paz en el mundo. Y El Club Grullas de Papel ha llevado siempre ese mensaje logrando reunir a todas las comunidades educativas. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre es el nacimiento de nuestra patria que costó mucho esfuerzo». El jefe comunal añadió que «hoy tenemos que velar por la paz en nuestra tierra y en el mundo. No podemos ser protagonistas de ningún conflicto. Todo lo contrario: debemos fortalecer un mensaje de paz. Que no haya odio ni enfrentamientos».

About The Author