Ailén Lascano Micaz: Nadadora extrema acaba de lograr la triple corona de aguas abiertas

En «El periodístico» del día de la fecha, conversamos con la única argentina en conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas, titulo que logra el 27 de septiembre pasado, tras nadar durante casi 11 horas desde Smugglers Cove, en la costa de Los Ángeles, hasta la Isla Santa Catalina en California, Estados Unidos. Son 33 kilómetros de distancia.

Ailén es hermana de Manuel Lascano Micaz, que a los florenses nos suena este apellido por compartir distintas embarcaciones con nuestro Juani Cáceres. Comenzó a nadar desde los ocho años, también Cruzó el Canal de la Mancha (entre Inglaterra y Francia).

“Este cruce era parte de la triple corona y era el último que me quedaba. Eran 8 horas en oscuridad en pleno Golfo de México. Salimos hasta la costa, se hizo el recorrido al revés por los cambios en el clima, los vientos ya que la naturaleza manda…” Nos decía.

“El nado en el Canal de la Mancha, fueron 13 horas partiendo de noche, fue una muy buena experiencia. El entrenamiento y la preparación dio su resultado. Me entrené en Viedma y en Bahía Blanca que es donde vivo. Además del gimnasio, una buena nutrición y el descanso. Y en el nado la parte mental es fundamental. Me gustan mucho los desafíos, ir cada vez más lejos y me motiva que tenga una reacción para nuestro país, conseguir algo lindo para Argentina…” Sobre Matías Ola nadador extremo también comentaba: “El nadador tucumano también se dedica a estos torneos y muy pronto organizará un torneo donde iré…Vengo de una familia deportista, mi papá hizo regatas en Río Negro, mi mamá corre y cruzó Los Andes, y mi hermano Lucas es mi preparador físico…” Ante la realidad de la maratón acuática en el Canal de la Mancha, dijo: “Durante la competencia en cada nado las características son distintas. En el Canal de la Mancha había un barco iluminando que me acompañaba…en el Golfo un kayak también con una embarcación. Al principio pensaba que podía ser una zona de tiburones, me dijeron que no pero al principio me daba miedo pero cuando me pude poner al lado del kayac gané en confianza. A veces sentía los peces como que me corrían pero no pasó más nada de eso. Después lo disfrutaba y me sentía libre. Uno es respetuoso en los nados del medio ambiente, buscaba la forma de conectar con la naturaleza…” Sobre los próximos desafíos dijo: “Mi próxima -misión- es algunos nados locales, cruces en la Argentina, que tenemos lugares espectaculares, y el año que viene el Mundial en aguas heladas, el de las 7 millas, son 1600 mts. en aguas heladas sin protección térmica con el agua entre 3º y 5º y es una por continente, -Sudamérica, Europa y África- ya llevo tres, sin protección térmica…” Ante la conducta que se debe tener para estos logros, dijo: “Entreno mucho en piletas, dependiendo el objetivo hacemos complementos con ríos con aguas heladas. Allí trabajamos también en lo que es la recuperación, cómo está tu cuerpo luego del nado…En las piletas como que un poco me aburro porque me gusta adaptarme en aguas abiertas, pero es parte del proceso, para mejorar lo que se requiere. La parte nutricional es súper importante. Lo que ingería estaba tibio o caliente que ayudaba mucho en varios momentos…” En el final: “Me motiva este deporte, lo amo, es una forma increíble de conectar con la naturaleza. La natación es un deporte muy completo o ojalá que muchos se dediquen a nadar…” Afirmaba.

